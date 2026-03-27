Air Transat: voli in connessione per Lima e Cancun dall’Italia

Air Transat: voli in connessione per Lima e Cancun dall’Italia
27 Marzo 07:00 2026

Air Transat ha annunciato l’operativo voli per il 2026 dedicato alle destinazioni Lima e Cancun. La compagnia canadese offre dall’Italia connessioni ottimali via Toronto e Montreal.

Da Roma e Venezia, è possibile raggiungere Lima, porta d’accesso al patrimonio inca; da Roma, si può raggiungere Cancun, il paradiso caraibico tra spiagge e cultura maya, da maggio a ottobre. I voli sono già prenotabili su tutti i Gds (Amadeus, Sabre, Travelport).

«L’Italia rappresenta da sempre un mercato di punta per Air Transat.  L’ampliamento dei voli in connessione da Roma e Venezia,  verso Lima e Cancun, amplifica l’offerta di Air Transat in Italia verso destinazioni molto richieste per i viaggi vacanze e si aggiunge alle destinazioni  in Canada, Toronto e Montreal,  servite con voli non stop diretti», ha dichiarato Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse Gsa, che rappresenta Air Transat in Italia.

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