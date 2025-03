Airbnb, il country manager Italia è Matteo Sarzana

Airbnb ha annunciato la nomina di Matteo Sarzana a country manager per l’Italia e il Sud Est Europa. Nel ruolo, Sarzana supervisionerà le operazioni e la strategia di crescita dell’azienda in diversi mercati chiave, rafforzandone ulteriormente la presenza nell’area del Mediterraneo.

Sarzana arriva in Airbnb dopo una lunga esperienza in Deliveroo, dove per quasi dieci anni ha guidato l’espansione, lanciandone i servizi in oltre 1.700 città e contribuendo a farne uno dei punti di riferimento nel settore del food delivery.

Quasi la metà dei viaggiatori in Italia già utilizza Airbnb per visitare borghi e località rurali. Sarzana sarà chiamato a guidare il team ad assecondare la crescita del business oltre le città d’arte, cogliendo così l’opportunità di condividere maggiormente i benefici del turismo diffuso, anche in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Airbnb è partner: si stima infatti che, in concomitanza con l’evento, i soggiorni su Airbnb genereranno un impatto economico positivo di 154 milioni di euro.

«Sono davvero entusiasta di poter accogliere Matteo nel nostro team – ha dichiarato Emmanuel Marill, regional director di Airbnb – La sua vasta conoscenza del mercato italiano e la riconosciuta capacità di guidare lo sviluppo di aziende B2C saranno decisive per il futuro di Airbnb in Italia e nel Sud Est Europa. Questa nomina rappresenta un passo importante nel nostro percorso per migliorare l’offerta nell’area e offrire esperienze memorabili sia ad host, sia agli ospiti».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Airbnb