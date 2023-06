Airbus, maxi piano di recruiting: 13mila assunzioni in un anno

Assumere oltre 13.000 dipendenti in tutto il mondo nel 2023. È l’obiettivo di Airbus che punta a inserire gli appassionati di aerospazio in un settore in crescita: ad oggi oltre 7.000 di queste posizioni sono state occupate. Già avviati i piani per coprire le altre posizioni e grazie alle nuove assunzioni sarà possibile sostenere l’aumento della produzione e le ambizioni di decarbonizzazione. Airbus impiega attualmente più di 134.000 persone in tutto il mondo.

L’azienda offre migliaia di opportunità di lavoro nei settori della produzione, dell’ingegneria e delle attività che supportano gli obiettivi a lungo termine di Airbus, come la cybersecurity, l’ingegneria del software e le nuove tecnologie di propulsione.

Un terzo delle assunzioni totali sarà destinato a neolaureati. Con questo intento, Airbus ha appena firmato un’estensione della sua partnership con il Georgia Institute of Technology per altri 5 anni, nell’ambito dell’Airbus Academic Program, con le 15 migliori università e scuole selezionate in tutto il mondo.

Oltre a questo programma Airbus ha ampliato le sue partnership accademiche con 42 business school e università in tutto il mondo, attraverso accordi con Cems e Unitech. Queste partnership promuoveranno potenziali sinergie nel settore aeronautico che contribuiranno a sviluppare la prossima generazione di professionisti del settore.