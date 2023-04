Al via il corso per diventare agenti di viaggi Oman Expert

Tutto sull’Oman: il Sultanato continua a investire sulla formazione al trade e lo fa affidandosi al format Block Notes Digital in collaborazione con L’Agenzia di Viaggi Magazine. È ai blocchi di partenza il percorso di elearning che in cinque lezioni svelerà al trade altrettanti punti-chiave della destinazione, in modo da approfondirne la conoscenza.

I cinque moduli saranno pubblicati su www.lagenziadiviaggimag.it venerdì 28 aprile, martedì 2 maggio, venerdì 5 maggio, martedì 9 maggio e venerdì 12 maggio. Al termine delle lezioni il quiz finale, online il 16 maggio, metterà alla prova gli agenti di viaggi partecipanti su quanto appreso. Tutti coloro che avranno risposto correttamente alle domande riceveranno l’attestato di Oman Expert. E i tre più veloci a dare le risposte giuste riceveranno un voucher per vivere esperienze in Oman, in collaborazione con i partner Turkish Airlines, Anantara Al Jabal Al Akhdar resort & Anantara Al Baleed resort, Jumeirah Muscat Bay, Kempinski Hotel Muscat, Khimji’s House of Travel, Magic Arabia e Zahara Tours.

«Dal 2010, anno di apertura dell’Ufficio del turismo in Italia, abbiamo dedicato grande attenzione alla formazione delle agenzie, dapprima tramite la nostra Academy, in seguito con incontri in aula, webinar ed esperienze sul territorio – spiega Paola Cerri dell’Ufficio del turismo Sultanato dell’Oman – La conoscenza del territorio e dei servizi è funzionale alla costruzione del rapporto di fiducia con il cliente, base essenziale per una relazione proficua e duratura. Per questo puntiamo su questa iniziativa, con l’intento di far conoscere la destinazione, la sua cultura millenaria, la squisita ospitalità, una natura ricca tra deserto, mare e montagne. Tutto questo e molto di più è il contenuto di questo percorso di formazione pensato per i nostri migliori ambasciatori: gli agenti di viaggi».

È proprio dagli adv che l’Ufficio del turismo attende entusiasmo e voglia di imparare, di andare oltre le nozioni standard. «La volontà di scoprire il Sultanato dell’Oman come un modello di turismo sostenibile, che pone attenzione ai suoi scenari naturali e alla salvaguardia del patrimonio locale. Ci piacerebbe che gli agenti capiscano e trasmettano al potenziale visitatore come un viaggio in Oman sia un’esperienza high touch, che ha nei luoghi e nella popolazione gli ingredienti memorabili, che fanno la differenza».

In questo anno di ripartenza, più che mai, è fondamentale essere al fianco della distribuzione. «Oltre a mantenere alta la visibilità del Paese, stiamo collaborando con diversi operatori tramite educational, incentivazione alle vendite, programmi di formazione in presenza e a distanza. Ripartire significa anche formare e aggiornare: ecco perché abbiamo sposato questa iniziativa. Il Block Notes Digital Oman Expert sarà un modo per nutrire con contenuti nuovi gli agenti che vogliano migliorare la propria conoscenza», sottolinea Cerri.

Nel 2022 il Paese ha accolto oltre 25.000 visitatori italiani e i risultati dei primi mesi del 2023 sono confortanti, con l’Italia che nel mese di gennaio è stato il primo mercato europeo, superando Francia e Germania. «Questo è il vero anno del rilancio e l’Oman sta spingendo, oltre che sulla sua naturale ospitalità, sul turismo esperienziale. Modi di vivere il territorio in base agli interessi dei nostri target: famiglie e coppie, amanti del mare e delle attività all’aria aperta, viaggiatori culturali e di altro profilo», ricorda la rappresentante del turismo del Sultanato.

Ma l’obiettivo è anche trasmettere agli agenti l’amore per l’Oman: «Una meta sicura, con una popolazione ospitale e una natura stupefacente. Il Sultanato si sta trasformando, sta arricchendo il suo bouquet prodotti con proprietà di alto profilo e importanti brand dell’hôtellerie internazionale, nuovi servizi e nuove esperienze che spaziano dall’outdoor al culturale. Il tutto in un mix di sapori del mondo arabo che si fonde con le atmosfere dell’Oceano indiano. Un Paese ancora giovane al turismo, che regala un viaggio oltre alle aspettative».