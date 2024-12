Allianz Partners, roadshow con 260 agenzie di viaggi

Kermesse promozionale tra le adv italiane di Allianz Partners per presentare la nuova linea di prodotti assicurativi Globy: il #SalesRoadshow2024 “Get Ready For The…Experience!”, tour in sei tappe che ha coinvolto oltre 260 agenzie di viaggi alle quali sono state illustrate le principali novità delle soluzioni assicurative introdotte negli ultimi mesi, con i vantaggi della rinnovata gamma Globy, della nuova Globy Essential e della piattaforma digitale allyz Travel.

Presentata in anteprima lo scorso mese di ottobre, la gamma Globy aggiornata e che ora comprende 12 prodotti, con garanzie ancora più complete e mirate a soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori. Alle classiche Globy Rosso, Globy Verde e Globy Giallo, arricchite per offrire una protezione sempre più estesa, in linea con le richieste dei consumatori che puntano alla massima tranquillità in viaggio, si uniscono soluzioni pensate per venire incontro a esigenze più specifiche. Tra queste Globy Crociere, con nuove prestazioni dedicate a chi ama la vita a bordo, e altre novità per il mondo dei giovani e per il target business. Sono nate così, ad esempio, Globy Sport, per chi viaggia per dedicarsi alle proprie passioni sportive, e Globy Long Trips, per i viaggi di lunga durata fino a 180 giorni.

Protagonista degli incontri con le agenzie anche la neonata linea Globy Essential, che si articola sempre in Rosso, Verde e Giallo, e risponde al desiderio, sempre più diffuso tra i viaggiatori, di prodotti assicurativi semplici, che permettano di scegliere le coperture essenziali, con prezzi più accessibili, senza tuttavia rinunciare alla qualità e al prezioso supporto degli operatori della Centrale Operativa.

«Dopo l’anteprima dello scorso ottobre, sentivamo l’esigenza di incontrare le agenzie di viaggi per confrontarci sulle nuove soluzioni a loro dedicate, focalizzandoci tanto sulle considerazioni strategiche alla base delle novità, quanto sugli aspetti più pragmatici, a partire della novità introdotte per facilitare ulteriormente il lavoro degli agenti nell’individuazione della copertura più indicata da offrire a ciascun viaggiatore – ha spiegato Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia – Con la presenza dei nostri area manager e agenti distribuiti sul territorio, siamo stati particolarmente felici del successo del recente Sales Roadshow 2024 Get Ready For The…Experience, e dell’esperienza che siamo riusciti a dedicare loro in occasione di ciascuna tappa. Molti i riscontri positivi raccolti dai tanti partner che abbiamo incontrato e con cui abbiamo condiviso anche piacevoli momenti di celebrazione, un modo per noi per sottolineare l’importanza insostituibile del loro ruolo e ribadire il nostro impegno a essergli vicini, sia con prodotti sempre all’avanguardia, che con la nostra rete professionale a supporto».

Il #SalesRoadshow2024 è stato inoltre l’occasione per illustrare da vicino la piattaforma allyz Travel, ora parte integrante dell’intera offerta Globy, ovvero l’ecosistema digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart. Tra questi il trip planner, le notifiche sui voli, l’indennizzo per ritardo aereo e la possibilità di accesso alle sale lounge degli aeroporti.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Allianz Partners