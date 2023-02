All’Itb di Berlino debutta la “Home of Luxury”

Debutto a effetto del segmento luxury all’Itb Berlino 2023 (dal 7 al 9 marzo), di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è mediapartner. Verrà allestito uno spazio dedicato, Home of Luxury by Itb presso la “Marshall Haus”. In questa location, i fornitori del turismo di lusso e gli acquirenti provenienti da tutto il mondo potranno incontrarsi per contrattare e sondare i trend di questo prezioso segmento di mercato.

Tra i numerosi espositori attesi, figurano molti rappresentanti di hotel di lusso, tra cui la Iberostar Hotels & Resorts, la Severin*s Resort & Spa e ancora i brand Schloss Fleesensee/Beech Resort Fleesensee/Maremuritz Yachthafen Resort. E tra le presenze confermate anche quella dell’agenzia di viaggi italiana Fuoritinerario.

Alla Home of Luxury by Itb parteciperanno anche importanti società di trasporti, aziende di servizi e di prodotti di lusso che potranno così fornire uno sguardo mirato sulle forme di viaggio di lusso. Alla Marshall Haus di Messe Berlin, verranno allestite quattro aree espositive separate intitolate The Garden, The Library, The Nest e The Gallery dedicate a singole forme di turismo di lusso.

I partecipanti potranno così scegliere gli spazi più idonei per riunioni e colloqui di lavoro mirati e incontrare anche la stampa per interviste prestabilite partecipando, inoltre, a eventi di networking aperti, panel e conferenze. L’evento di networking Meet the Media, previsto in questo spazio mercoledì 8 e giovedì 9 marzo, infatti, è stato ideato dagli organizzatori per offrire ai fornitori di turismo di lusso l’opportunità di incontrare e fare rete con i membri dei media dei mercati del lusso e dell’exclusive style. Gli acquirenti di turismo di lusso possono registrarsi al link: itb.com/itb-buyers-circle in qualità di membri dell’Itb Buyers Circle, per ottenere un accesso riservato, in quanto questi spazi non sono aperti a tutti i visitatori.