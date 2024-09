Almawave esporta l’Ai italiana in Nord America

Supportare le destinazioni turistiche a livello globale nel migliorare il sentiment e la crescita sostenibile. È l’obiettivo della partnership stretta fra The Data Appeal Company – società del Gruppo Almawave, specializzata in analytics basati su Big data e Intelligenza artificiale per il mondo del turismo – e DestinationThink, azienda leader nel destination marketing con sede a Vancouver, in Canada.

In particolare, le società puntano a utilizzare l’analisi semantica avanzata per rivoluzionare il modo in cui le destinazioni offrono esperienze più sostenibili ai loro residenti.

Nata nel 2009 per aiutare le Destination management organization di tutto il mondo a sfruttare il potenziale dei social media, DestinationThink è un’azienda specializzata nel settore del destination marketing e tra le realtà più conosciute in Nord America. Nel 2018, ha lanciato il Tourism sentiment index (Tsi), per fornire alle Dmo un modo per misurare, su larga scala, la percezione delle persone sulla destinazione, le attività turistiche e i competitor. Oggi le sostiene nella lotta al cambiamento climatico, per lo sviluppo di progetti sostenibili e la gestione del turismo di massa.

The Data Appeal Company invece sfrutta l’Intelligenza artificiale per misurare e interpretare i feedback di residenti e viaggiatori su scala globale. Raccogliendo dati da oltre 130 fonti online il sentiment score dell’azienda fornisce una panoramica completa e dettagliata di come le persone percepiscono una destinazione, i suoi operatori locali, le aziende e i punti di interesse (Poi).

Grazie a questa partnership, The Data Appeal Company ed il Gruppo Almawave potranno espandersi in Nord America e Oceania, mentre DestinationThink acquisirà visibilità in Europa e offrirà ai suoi clienti una piattaforma all’avanguardia e innovativa per analizzare il proprio sentiment score, i trend di mercato in tempo reale e superare i competitor.

Dati e approfondimenti aggiornati consentono infatti ai gestori delle destinazioni di prendere decisioni informate su campagne di marketing, prezzi, investimenti in infrastrutture, creando esperienze personalizzate e favorendo la fidelizzazione, verso una crescita sostenibile del settore turistico. Forte di una consolidata presenza nell’area Latam, oltre che in Europa, Africa e Medio Oriente, il Gruppo Almawave continua così il proprio rafforzamento all’estero, aprendosi a nuove e sempre più sfidanti opportunità.

«Le sfide che stanno attraversando le destinazioni turistiche di tutto il mondo, in particolare sui temi Esg – sottolinea Valeria Sandei, ceo del Gruppo Almawave – impongono un cambio di rotta significativo e in questo l’Ai può mettere nelle condizioni di trovare soluzioni efficaci, utili e rapide per un turismo sempre più sostenibile».

«Le destinazioni turistiche di oggi ottengono un vantaggio competitivo grazie alle informazioni fornite dall’analisi del sentiment – osserva Rodney Payne, ceo di DestinationThink – In un momento storico come questo, in cui le collaborazioni sono fondamentali, gli elementi estratti dai dati aiutano anche i gestori dei siti d’interesse a coinvolgere gli stakeholder locali e a celebrare i successi ottenuti».