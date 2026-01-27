Alpitour lancia la summer 2026 con il roadshow “Condividere”

27 Gennaio 12:30 2026

Alpitour World presenta la nuova edizione di “Condividere”, il roadshow dedicato al lancio della stagione estiva che, anche quest’anno, porterà in tour le novità più importanti su destinazioni, strutture e proposte di prodotto per le agenzie di viaggi.

L’iniziativa del Gruppo torinese è pensata per creare un confronto diretto con le agenzie, e prevede 45 appuntamenti distribuiti in tutta Italia, con la partecipazione attesa di circa 2.100 professionisti del settore. Un programma ricco di contenuti, che si svolgerà dal 5 al 20 febbraio, durante il quale verranno presentate le tante novità di prodotto sui vari brand del Gruppo e approfondite le principali campagne commerciali pensate per supportare e facilitare l’attività delle singole Agenzie. Ogni incontro offrirà, infine, aggiornamenti sui nuovi collegamenti aerei, sugli investimenti tecnologici per sfruttare appieno l’omnicanalità e sulle opportunità di incentivazione disponibili.

In continuità con le edizioni precedenti, anche il tour del 2026 sarà ospitato da organizzazioni impegnate in progetti sociali e ambientali, per accendere i riflettori su temi di forte impatto per il settore turistico e, allo stesso tempo, dare visibilità alle realtà che operano a livello locale con iniziative concrete.

«Nel corso di questi anni abbiamo progressivamente incrementato il numero di tappe dei nostri roadshow decentrandoli rispetto ai grandi centri abitati – ha commentato Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour – L’obiettivo è quello di arrivare sempre più vicini alle adv. Come sempre puntiamo ad illustrare le grandissime novità che riguardano il prodotto, le programmazioni, gli sviluppi digital, i piani loyalty e le azioni di comunicazione lanciate su scala nazionale. Allo stesso tempo, continuiamo a promuovere un impegno concreto verso la comunità perché crediamo che il valore del nostro settore passi anche attraverso iniziative capaci di generare un impatto positivo sul territorio».

