Alpitour lancia la summer 2026 con il roadshow “Condividere”

Alpitour World presenta la nuova edizione di “Condividere”, il roadshow dedicato al lancio della stagione estiva che, anche quest’anno, porterà in tour le novità più importanti su destinazioni, strutture e proposte di prodotto per le agenzie di viaggi.

L’iniziativa del Gruppo torinese è pensata per creare un confronto diretto con le agenzie, e prevede 45 appuntamenti distribuiti in tutta Italia, con la partecipazione attesa di circa 2.100 professionisti del settore. Un programma ricco di contenuti, che si svolgerà dal 5 al 20 febbraio, durante il quale verranno presentate le tante novità di prodotto sui vari brand del Gruppo e approfondite le principali campagne commerciali pensate per supportare e facilitare l’attività delle singole Agenzie. Ogni incontro offrirà, infine, aggiornamenti sui nuovi collegamenti aerei, sugli investimenti tecnologici per sfruttare appieno l’omnicanalità e sulle opportunità di incentivazione disponibili.

In continuità con le edizioni precedenti, anche il tour del 2026 sarà ospitato da organizzazioni impegnate in progetti sociali e ambientali, per accendere i riflettori su temi di forte impatto per il settore turistico e, allo stesso tempo, dare visibilità alle realtà che operano a livello locale con iniziative concrete.

«Nel corso di questi anni abbiamo progressivamente incrementato il numero di tappe dei nostri roadshow decentrandoli rispetto ai grandi centri abitati – ha commentato Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour – L’obiettivo è quello di arrivare sempre più vicini alle adv. Come sempre puntiamo ad illustrare le grandissime novità che riguardano il prodotto, le programmazioni, gli sviluppi digital, i piani loyalty e le azioni di comunicazione lanciate su scala nazionale. Allo stesso tempo, continuiamo a promuovere un impegno concreto verso la comunità perché crediamo che il valore del nostro settore passi anche attraverso iniziative capaci di generare un impatto positivo sul territorio».

