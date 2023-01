Alpitour World, al via il roadshow “Infinity Summer” in 40 tappe

Obiettivo formazione per Alpitour World, che già guarda all’estate con il roadshow “Infinity Summer”, partito il 25 gennaio da Milano. Il giro d’Italia per incontrare le agenzie di viaggi partner terminerà a inizio marzo dopo aver toccato 40 città italiane.

Nel corso degli appuntamenti saranno presentate tutte le principali novità in termini di prodotto per i pillar Mainstream, Seamless e Specialties, oltre alla capillare programmazione aerea, già caricata sulla piattaforma di Easybook, che raggiunge oggi i 500.000 posti volo abbinati ai prodotti dei vari tour operator del Gruppo.

Focus anche sui vantaggi commerciali legati alle nuove logiche di prenotazione no-bag dei pacchetti volo più soggiorno di Edenviaggi, le incentivazioni trimestrali (per il periodo febbraio-aprile), i sistemi di proroga delle opzioni, le promozioni di advance booking e quelle rivolte alle famiglie, nonché la formula Top Seller di Turisanda.

Gli incontri saranno infine l’occasione per approfondire le scadenze legate ad Adv Overview, database delle agenzie di viaggi a cura di Astoi Confindustria Viaggi: l’invio dei documenti obbligatori da parte dei punti vendita – ovvero autorizzazione amministrativa, polizza Rc e copertura per fallimento e insolvenza – è, come previsto dal contratto, fattore imprescindibile per vendere il prodotto Alpitour.

Sul roadshow interviene Alessandro Seghi, drettore commerciale della divisione tour operating: «Il buon trend delle vendite estive ci ha suggerito di anticipare li tempi, incrementando il numero totale di tappe rispetto al passato e pianificando incontri su piazze che normalmente non venivano programmate», spiega.

E aggiunge: «L’ampiezza della gamma di destinazioni, ormai tornata ai livelli pre pandemici, la profondità dell’offerta in termini di strutture contrattualizzate e il mezzo milione di posti volo, completano il profilo del nostro impegno per l’estate 2023, in continuità con quanto fatto in inverno».

«Decisamente importante – conclude – sarà sottolineare alle agenzie tutti gli aspetti e le scadenze legate alla piattaforma Adv Overview come strumento per individuare le agenzie con cui proseguire la collaborazione distributiva e commerciale».