Alpitour World incontra le agenzie: riparte il roadshow “Condividere”

Gordon Ramsay sceglie Ibiza per il debutto in Europa di Hell’s Kitchen Hell’s Kitchen debutta in Europa. L’iconico brand firmato Gordon Ramsay arriva infatti in Spagna con una nuova apertura. Palladium Hotel Group, società internazionale di gestione alberghiera e Gordon Ramsay Restaurants... The post Gordon Ramsay sceglie Ibiza per il debutto in Europa di Hell’s Kitchen first appeared on ViaggiOff.

Innamorarsi a Boa Vista: un’isola da scoprire in coppia tra natura e cultura Un regalo per San Valentino o semplicemente l’idea per un nuovo viaggio di coppia: l’isola di Boa Vista sfoggia le sue bellezze e i suoi asset per conquistare i viaggiatori... The post Innamorarsi a Boa Vista: un’isola da scoprire in coppia tra natura e cultura first appeared on ViaggiOff.

Capodanno cinese, dove festeggiare l’anno del Serpente Arriva l’anno del Serpente di legno: è questo, infatti, il segno nel quale si entra con il Capodanno Cinese 2025, festività attesa e celebrata non solo in Cina e dalle... The post Capodanno cinese, dove festeggiare l’anno del Serpente first appeared on ViaggiOff.