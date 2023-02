Amex Gbt rinnova l’accordo con Amadeus

Rinnovato l’accordo tecnologico di American Express Global Business Travel (Amex Gbt) con Amadeus; una partnership strategica a lungo termine per affrontare le sfide e le opportunità del settore del business travel in continua evoluzione.

In particolare, grazie alle continue innovazioni apportate all’Amadeus Travel Platform, Amex Gbt potrà potenziare anche le funzioni presenti nella sua piattaforma di viaggio B2B.

Per Rajiv Ahluwalia, evp Amex Gbt, global supplier partnerships, ha dichiarato: «Avere il più valido marketplace di viaggi significa garantire i migliori contenuti aerei, alberghieri e via terra del settore, insieme a una suite completa di prodotti e servizi per i nostri clienti. Come partner di riferimento, Amadeus è nella posizione ideale per aiutarci a garantire valore ai clienti e ai fornitori e a continuare ad innovare il mercato».

Grazie a questa rinnovata collaborazione tecnologica, Amex Gbt utilizzerà un’ampia offerta di soluzioni Amadeus per fornire assistenza e supporto ai clienti e soluzioni all’avanguardia per la gestione delle disruption. In particolare Amex utilizzerà Amadeus Travel Platform per offrire la più ampia gamma possibile di contenuti, incluso Ndc, ai propri clienti in modo efficiente e scalabile attraverso il suo marketplace.

Come ha poi avuto modo di osservare Rajiv Rajian, evp e chief commercial officer, travel, Americas di Amadeus: «Il nostro nuovo accordo con Amex è focalizzato sulla soddisfazione delle esigenze dei viaggiatori di oggi e di domani, offrendo i giusti contenuti e i servizi adeguati al momento corretto del viaggio dell’utente. Grazie alla nostra presenza in tutto l’ecosistema dei viaggi, siamo in grado di collegare gli elementi in modo da superare la frammentazione dei contenuti. Insieme all’esperienza e al customer service di Amex potremo offrire ai clienti i viaggi e le esperienze che desiderano».