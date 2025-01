Anteprima Boscolo: 18 tour inediti in America Latina

Tante le novità di prodotto presentate da Boscolo in occasione dell’uscita dei cataloghi 2025: tra queste, spicca una gamma fortemente ampliata e completamente rinnovata di viaggi nell’area geografica del Centro e Sud America.

Per queste destinazioni Boscolo propone 18 nuovi tour, arrivando a coprire un totale di 9 diverse nazioni dell’America Latina, un segnale importante della volontà di puntare forte su questo continente per il 2025. Una richiesta che, come sottolinea il direttore commerciale Salvatore Sicuso, «sta crescendo in maniera esponenziale. Le prenotazioni 2025 sono partite già molto forte e l’obiettivo è quello di registrare una crescita importante, considerando anche il numero di prodotti nuovi già inseriti in programmazione».

Ad entrare nel dettaglio delle caratteristiche del prodotto è la destination manager Sara Sandri, che spiega come per tutti i nuovi tour si sia scelto di dare un’attenzione particolare alle esperienze da vivere nel territorio. «Ad esempio in Messico, dove diamo la possibilità di dormire di fronte al sito di Chichén Itzà, e dove è possibile fare esperienze di snorkeling, kayaking e bike tour. Oppure in Perù, con la visita alle comunità locali per assistere ad usanze tipiche. Un’altra destinazione su cui puntiamo molto è Cuba dove garantiamo servizi eccellenti, con i pernottamenti a L’Avana e Trinidad presso hotel 5 stelle della catena Iberostar».

Le novità di Boscolo iniziano proprio da questa nazione caraibica: il tour di 10 giorni Viva Cuba intende aprirne le porte con un itinerario particolare, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e allo sviluppo delle comunità locali, ma anche con la possibilità di trascorrere un po’ di tempo al mare. Sempre in Centro America, il nuovo tour Costa Rica esotica, di 11 giorni, introduce questa destinazione dall’anima fortemente naturalistica, che sarà apprezzata particolarmente dagli amanti dei viaggi attivi.

Fa il suo debutto nella programmazione 2025 anche il Guatemala, all’interno del tour Guatemala e Messico di 16 giorni, che permette di approfondire la conoscenza dei paesaggi e delle grandi testimonianze dei Maya a cavallo di queste due nazioni.

Rinnovata completamente anche la programmazione per il Messico, che prevede quest’anno quattro tour: il viaggio Chiapas e Yucatan: Tierra Maya di 12 giorni, Viva Messico: cultura e antiche civiltà di 13 giorni, Messico autentico di 15 giorni, ed infine la novità più importante, ovvero il nuovo Active Tour Messico: snorkeling, kayak e bike tour, di 12 giorni, un viaggio concentrato nella penisola dello Yucatan che include affascinanti escursioni nella natura a bordo di diversi mezzi, terminando con un po’ di relax al mare.

Passando al Sud America, programmazione completamente rinnovata per tutte le destinazioni già a catalogo, a partire dal Perù, che quest’anno presenta quattro tour, di cui due prevedono anche in aggiunta la nuova destinazione Bolivia. Anche per il Brasile arrivano tre nuovi itinerari per approfondire la conoscenza di questa vasta e affascinante nazione.

Le novità continuano con l’arrivo della destinazione Cile: Boscolo presenta tre tour per conoscere questa nazione sudamericana dalle mille sfaccettature. Per l’Argentina, da segnalare invece il nuovo tour Argentina autentica, versione più breve (11 giorni) del tour “Buenos Aires e Patagonia”, già presente a catalogo.