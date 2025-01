A&o Hostels, apre i battenti il Centrum di Bruxelles

A&o Hostels, il Gruppo berlinese specializzato in soluzioni di alloggio economiche, continua a crescere in Belgio e apre il nuovo A&o Brussels Centrum, il suo 42° ostello, nel cuore della capitale belga, pochi mesi dopo l’inaugurazione dell’Antwerpen Centraal ad Anversa.

Il nuovo ostello, che nasce a seguito dell’acquisizione dell’ex The President Brussels Hotel, una volta completato nel 2025 sarà il frutto di una importante riqualificazione che prevede un investimento complessivo stimato di 7 milioni di euro, che si aggiungono ai 4 milioni di euro stanziati per la struttura ad Anversa. Le operazioni consentiranno di espandere la capacità dell’ostello a 377 camere, portando il totale dei letti globali di A&o a oltre 30mila.

Attualmente l’edificio offre 296 camere, 45 posti auto e una superficie complessiva di 20mila metri quadrati.

Il fondatore e ceo del Gruppo, Oliver Winter, ha dichiarato: «Aprire due sedi in Belgio in così breve tempo è un’opportunità rara. Prima Anversa, ora Bruxelles: questo ci consente di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita nel paese. Le acquisizioni di proprietà, che trasformiamo adattandole al nostro core business, sono una delle nostre strategie vincenti, che ci permettono di crescere in modo dinamico e solido».

La catena, fondata nel 2000, che si rivolge a chi desidera viaggiare in modo sostenibile ed economico, nel 2024 ha accolto circa 2,7 milioni di ospiti, con circa 6,2 milioni di pernottamenti.

Per il mercato italiano, è pronta a inaugurare a febbraio il suo secondo ostello in Italia, l’A&o Firenze Campo di Marte, che sorgerà in un ex edificio amministrativo comunale, ed offrirà 121 camere.

Oltre l’Italia, per il 2025, il Gruppo ha messo in agenda l’espansione in diverse città strategiche come Londra, Manchester, Parigi, Madrid e Lisbona.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di A&O Hostels