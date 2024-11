Apex Awards 2025, svelate le dieci compagnie aeree a cinque stelle

Assegnati il 30 ottobre gli Apex Passenger Choice Awards 2025, premi riconosciuti come tra i più prestigiosi del settore aeronautico che celebrano ogni anno le migliori compagnie aeree di tutto il mondo per la qualità delle esperienze offerte ai passeggeri.

I vincitori vengono scelti in base a verifiche e recensioni dei passeggeri di circa 600 compagnie aeree con quasi un milione di voli valutati che assegnano punteggi da 1 a 5 stelle per tre diverse categorie: sicurezza e benessere, esperienza del servizio clienti e sostenibilità.

Sono solo dieci le compagnie che hanno ricevuto punteggio pieno, ovvero 5 stelle in tutte le categorie. Nella speciale classifica sono presenti due vettori europei, il primo è Turkish Airlines, che per il quarto anno consecutivo, ha mantenuto la sua posizione tra i primi dieci. Il vettore ha ricevuto anche il premio “Best-In-Class” per la sostenibilità. Oltre a questi due riconoscimenti, la compagnia ha ricevuto il premio “Fte Pioneer Award” da Future Travel Experience (Fte), parte del gruppo Apex.

La seconda compagnia europea, o meglio il secondo Gruppo, è Air France–Klm, che ha ottenuto il prestigioso status di World Class con premio alla carriera per il ceo, Benjamin Smith. Un premio che ha sottolineato le eccezionali prestazioni di Klm e anche in questo caso l’impegno alla sostenibilità.

Le altre compagnie entrate nella top 10 sono: le giapponesi All Nippon e Japan Airlines, Emirates, Oman Air, Qatar Airways, Saudia, Singapore Airlines, e Xiamen Airlines.

«Con questo premio celebriamo il notevole impegno di queste compagnie aeree e lounge che ridefiniscono l’eccellenza in ogni aspetto del viaggio, andando oltre i parametri delle cinque stelle – ha dichiarato Joe Leader, ceo di Apex – Il raggiungimento di questo standard più elevato riflette la dedizione non solo a un servizio e a un comfort eccezionali, ma anche alla sicurezza, alla sostenibilità e alla soddisfazione del cliente che risuonano con i viaggiatori di oggi. Questa distinzione segna un passo significativo verso un futuro in cui ogni volo dovrà essere valutato in base a uno standard più elevato di qualità di livello mondiale».

Tra le singole categorie votate dai passeggeri, ci sono altri riconoscimenti assegnati, come quello a Qatar Airways che ha vinto sia per il miglior cibo e bevande, che per il miglior comfort di seduta. Altri importanti vincitori sono stati Delta Air Lines per il miglior wi-fi; Singapore Airlines per il miglior intrattenimento; Royal Brunei Airlines come Four-Star Major Airline per il 2025; Ethiopian Airlines, premiata come “Best Overall in Africa” in diverse categorie, tra cui “Best Cabin Service” e Virgin Atlantic, nominata migliore compagnia aerea in Europa per food and beverage.

Quest’anno il premio ha introdotto una nuova categoria: gli Apex World Class Lounge Awards. Japan Airlines si è assicurata due posti con le sue lounge di Prima classe negli aeroporti di Haneda e Narita a Tokyo, anche la Business lounge di Oman Air, all’aeroporto internazionale di Muscat, e The Pearl Lounge all’aeroporto internazionale del Bahrain, hanno ricevuto un riconoscimento speciale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Turkish Airlines