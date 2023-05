Apre a Roma KeyZ dotcampus, primo smart hotel di Life Hotels & Resort

Esordio a Roma per gli smart hotels KeyZ di Life Hotels & Resorts, in collaborazione con dotcampus. L’innovativo progetto propone una sorta di campus formativo dedicato ad un target young adults a Roma, nel quartiere di San Giovanni, riconosciuto per la qualità dell’offerta culturale, artistica e per l’ampia offerta enogastronomica. Grazie alla nuova collaborazione, dotcampus potrà contare sugli standard della collezione KeyZ, in linea con i più moderni smart hotels.

«Dotcampus – spiega Enzo Carella, ceo &founder di Life Resorts – è un format che strizza l’occhio allo smart living, in linea con le aspettative di tutti coloro che fruiscono di servizi di ospitalità long & short stay. Si tratta di un nuovo punto di riferimento nella Città eterna per chi cerca soluzioni di soggiorno in ambito corporate & student. Un format unico, nato con l’obiettivo di rendere accessibili al contempo servizi di education e di residenzialità per studenti, corporate & giovani lavoratori. KeyZ dovrà sostenere il ricco set di servizi disponibili, a partire dalle moderne camere, i servizi corporate, le working bubbles dedicate al lavoro da remoto, le sale multimedia, l’area wellness & gym ed il bistrot gourmet affacciato su splendide terrazze panoramiche. Una collaborazione di qualità per il lancio di KeyZ che renderà dotcampus ancora più visibile sui mercati nazionali e internazionali».

KeyZ dotcampus Roma San Giovanni è infatti inserito in un contesto caratteristico, a pochi passi dall’omonima Basilica e a poca distanza dalle principali attrazioni della città. Dispone di 83 tra camere e suites costruite in stile moderno, nel massimo rispetto delle caratteristiche architettoniche del contesto, con un’attenzione particolare all’impatto ambientale ed all’efficienza energetica. La struttura dispone inoltre di una Terrazza panoramica, un ristorante bistrot, bar, un coworking bubbles, una palestra attrezzata Technogym, una kitchen area, un wellness center, una biblioteca e una sala multimedia.

KeyZ/dotcampus in formula affiliation sarà commercializzato anche attraverso la selezionata rete di partner nazionali ed internazionali di Life Hotels&Resorts.