Aprirà a Roma il primo hotel Orient Express al mondo

Nella primavera 2025 aprirà a Roma l’Orient Express La Minerva (Accor), cinque stelle lusso a pochi passi dal Pantheon e primo Orient Express Hotel al mondo, dopo l’acquisizione dello storico palazzo nel 2021 da parte di Arsenale Spa, società parte di Barletta Group attiva nell’ospitalità e nei trasporti di lusso.

Le prenotazioni sono aperte. Le tariffe partono da mille euro per le camere “classiche”, 2.500 euro per le suite e da 3.500 fino a 15.000 euro per le Signature, con colazione inclusa.

Nell’antico Palazzo Fonseca, costruito nel 1620 come residenza della nobile famiglia portoghese e trasformato in hotel nel 1811, Orient Express La Minerva riaprirà al pubblico dopo un meticoloso restauro curato dall’architetto Hugo Toro. Con 93 camere e suite di lusso, la struttura celebra la storia di Roma attraverso un progetto ispirato alle antiche domus romane e al patrimonio artistico della Città Eterna. Le raffinate camere, che spaziano dai 25 ai 235 metri quadri, includono 36 suite, tra cui quattro prestigiose Signature con viste spettacolari sul Pantheon e su Piazza della Minerva.

Al settimo piano ci sarà il ristorante e bar Voliera con cucina mediterranea. La Minerva Bar, situato nella lobby dell’hotel, sotto lo storico lucernario del Palazzo, accoglierà gli ospiti in un ambiente scenografico, arricchito dalla statua della dea Minerva, scolpita nel 1854 da Rinaldo Rinaldi, allievo di Canova. Al piano terra, uno speakeasy elegante, una pasticceria e un’enoteca con una selezione pregiata di vini saranno aperti anche agli ospiti esterni. Non mancherà la Spa, ispirata agli antichi rituali ottomani, e gli spazi per meeting ed eventi.

«In un periodo di rinascimento per la città, Roma è la cornice ideale per Orient Express La Minerva, un progetto globale che restituisce alla città un palcoscenico storico, che per decenni è stato ritrovo di noti intellettuali e artisti di tutto il mondo. Con l’arrivo di un nome iconico come Orient Express,l’hotel diventerà una destinazione esclusiva», ha dichiarato Giampaolo Ottazzi, direttore generale di Orient Express Hotels Italy.

«Questo traguardo segna l’arrivo, tanto atteso e che ci rende orgogliosi, del nostro primo hotel Orient Express. Con grande piacere annunciamo questa prima apertura che darà inizio a una collezione iconica di hotel, treni e yacht a vela», ha affermato Gilda Perez-Alvarado, ceo di Orient Express.