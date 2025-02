Arabia Saudita tematica e tailor made con la dmc Roam

Un webinar dedicato alle agenzie di viaggi e alla stampa di settore per far conoscere le tante opportunità di vacanza e le novità offerte da quelle che è una delle mete trend del momento: l’Arabia Saudita. Destinazione che sta riscuotendo un buon successo anche tra i viaggiatori italiani.

A raccontare il Paese con le sue meraviglie, le più note e quelle ancora da scoprire, Alberto Truffa, market manager per Saudi Tourism Hub, insieme a Jess Seccombe, head of marketing per Roam, nuova dmc esperta nella destinazione e in viaggi di lusso, con l’intervento di Charles Stephenson, ceo di Roam e Susan Korne, country manager Tourism Hub.

«La destinazione è facilmente raggiungibile dall’Italia, in via diretta con Saudi Airlines, che collega Jedda e Ryad – sottolinea Truffa – Oltre che da Roma, da questa estate, anche da Venezia, e con Ita Airways che arriva da Roma a Riyadh. Nel 2024 sono stati 88mila i viaggiatori italiani nel Paese, ma possono essere molti di più, considerando che c’è una disponibilità di posti sui voli che arriva a 350mila unità».

Le proposte di viaggio della giovane – è nata poco meno di tre anni fa – dmc inglese che collabora con Saudi Tourism Authority, si rivolgono a chi ama viaggiare seguendo nuovi trend, a chi cerca il lusso e a chi ama i viaggi su misura, e, ovviamente, includono la visita dei luoghi più conosciuti dell’Arabia, cioè la capitale Riyadh, poi Jedda e AlUla, ma anche mete meno battute, ideali per chi ama la natura, l’avventura, il mare, le vacanze sportive e il trekking.

«Dopo aver partecipato alla nostra prima Iltm di Cannes nel dicembre 2024 – specifica Jess Seccombe – abbiamo visto crescere l’interesse del mercato italiano. Questo, unito a una stretta collaborazione con il Saudi Tourism Autority, ci ha permesso di ottenere i nostri primi clienti italiani e attualmente lavoriamo con 10 agenzie di viaggi in tutta Italia».

Tra le mete in primo piano nelle proposte della dmc, anche quella del Mar Rosso Saudita, la nuova esclusiva destinazione che si allunga su una costa di 1.800 km con oltre 1.000 isole, 500 siti di immersione, 300 specie di corallo e 75 spiagge divisa in tre regioni distinte.

LA PROPOSTA ROAM: TOUR TEMATICI E TAILOR MADE

A Jess, vera esperta della destinazione, il compito di illustrare alcuni tour proposti dall’operatore che seguono temi specifici e portano il viaggiatore a scoprire un’Arabia Saudita ancora poco battuta dal turismo, come la parte Sud del Paese, dove, addirittura, può nevicare in inverno ed è una zona ideale per viaggiare in ogni periodo dell’anno.

Un tema scelto è quello dell’arte, con la proposta di un tour di 9 giorni che include la visita della Biennale di arte islamica, in programma a Jeddah dal 25 gennaio al 25 maggio 2025. Un’opportunità per scoprire anche la città crogiolo unico di culture dove la modernità incontra la tradizione.

La sua splendida architettura e la ricca storia sono rappresentate dagli antichi camminamenti della città vecchia, fonte di ispirazione per molti artisti contemporanei. La città costiera è anche porta d’accesso al Mar Rosso, che si potrà scoprire a bordo di yacht eleganti o passeggiando lungo la Corniche, il lungomare al tramonto.

Jeddahd è anche punto di partenza per una visita ad AlUla, luogo anche questo ricco di arte con la sua Athr Gallery che promuove artisti emergenti della regione e affermati nell’ambito dell’AlUla Arts Festival 2025.

Proprio da Alula parte un altro tema di viaggio di 5 giorni: un drive tour con l’affitto di una 4×4 perfetta per muoversi sui diversi terreni della zona e per arrivare ad esplorare le zone più lontane dalla città, come l’Elephant Rock, gli scavi antichi Nabatei a Hegra, oltre naturalmente alla città vecchia e all’oasi. Lasciata la macchina, il tour prosegue in mongolfiera, per volare sopra le rocce scolpite nel deserto, i canyon nascosti e le tombe di AlUla.

Arabia Saudita e vacanza di lusso: un giro di dieci giorni che parte da Riyad, passa per Alula e termina nel Mar Rosso, su un’isola a 40 minuti dalla costa, dove rilassarsi o immergersi alla scoperta di fondali ancora incontaminati.

Nei temi di viaggio non può mancare quello sportivo, legato in questo caso alla Formula 1, con il Grand Prix di Jeddah del 17 aprile 2025, un ottimo pretesto per visitare anche la città con le sue attrazioni più famose, dalle Corniche, il lungomare dove corrono i bolidi, alla Moschea Galleggiante Al-Rahmah, al suo cuore antico Al-Balad, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, fino ai moderni grattacieli.

«Possiamo organizzare ogni tipo di trasferimento dall’Italia per la destinazione e sul posto, per quanto riguarda gli spostamenti interni, anche in elicottero; siamo specializzati in strutture di lusso, ma abbiamo anche hotel 4 stelle e boutique hotel – sottolinea Jess – Abbiamo passato gli ultimi anni a girare l’Arabia per trovare i tour più belli ed emozionanti da offrire, in particolare sui temi del wellness, della gastronomia, degli eventi e dello sport, e stiamo lavorando per trovare brave guide che parlino anche in italiano. In ogni caso ai nostri clienti offriamo un servizio di supporto 24 ore su 24».

Gli appuntamenti dedicati alla scoperta dell’Arabia Saudita continueranno tutto l’anno: in particolare sono previsti fam trip, training mensili per agenti di viaggio, eventi in collaborazione con tour operator, roadshow e la partecipazione di Saudi Tourism Authority alle più importanti fiere internazionali.