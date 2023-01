Arcotel Hotels si allea a Giata per ottimizzare i contenuti

Alleanza all’insegna dell’innovazione nell’hôtellerie internazionale: Giata, fornitore globale di soluzioni per la distribuzione di soluzioni alberghiere nel mondo, ha siglato una partnership con Arcotel Hotels, player nel settore degli hotel business e cittadini con 11 hotel in Austria e Germania che potrà così sfruttare “Giata-Drive” come piattaforma centrale per la distribuzione dei contenuti in modo accurato e rapido.

Arcotel sarà così in grado di aggiornare qualsiasi modifica relativa ai propri contenuti e servizi senza dover contattare singolarmente ciascun canale di vendita. In tal modo, gli ospiti avranno un modo semplice e veloce per controllare le foto più aggiornate, il servizio o gli orari di apertura e altro ancora.

«Cercavamo una soluzione all-in-one per gestire l’organizzazione e l’aggiornamento regolare di immagini e descrizioni da un’unica posizione – ha spiegato Jovan Savic, responsabile dell’e-commerce e del marketing online presso Arcotel – E ora Giata Drive automatizza la distribuzione dei nostri contenuti a tutte le Ota e grossisti, facendoci risparmiare tempo prezioso e aumentando le prenotazioni nel tempo».

Una collaborazione strategica come ha osservato anche Rainer Schaefer, vp Sales di Giata GmbH: «Le informazioni sugli hotel di alta qualità, pertinenti e affidabili stanno diventando sempre più importanti per il modo in cui i viaggiatori scoprono, trovano e prendono le decisioni di prenotazione. La soluzione di contenuti premium di Giata semplifica il processo di gestione e pubblicare contenuti su tutti i siti web di viaggi per Arcotel. Inoltre, consente loro di assumere il controllo dell’aspetto delle loro proprietà su migliaia di canali».