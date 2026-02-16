Armenia, esenzione dal visto turistico per 113 Paesi

L’Armenia ha introdotto l’esenzione temporanea dal visto, per tutto il 2026, ai cittadini stranieri di 113 nazioni, che possono dunque recarsi nel Paese tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2026. L’Italia era già esentata dalla richiesta del visto.

I cittadini italiani ed europei possono viaggiare in Armenia senza visto per motivi turistici. È necessario un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso e due pagine libere. Il soggiorno non può superare i 180 giorni consecutivi o cumulativi nell’arco di dodici mesi.

Ricapitolando, in base alla nuova politica possono entrare in Armenia senza visto i viaggiatori in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato dagli Stati Uniti, dagli Stati membri dell’Unione Europea, dai Paesi dell’Area Schengen, dagli Emirati Arabi Uniti, dal Bahrein, dal Qatar, dall’Arabia Saudita, dal Kuwait o dall’Oman.