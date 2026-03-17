Arriva il BritRail Pass per viaggiare in treno in Uk

Rail Europe ha integrato il BritRail Pass nel proprio ecosistema globale di distribuzione B2B, rafforzando la sua posizione di specialista nei pass ferroviari europei e consolidando ulteriormente la propria offerta strategica sul Regno Unito per agenzie di viaggio, Ota e tour operator a livello mondiale.

Il BritRail Pass, disponibile esclusivamente per i viaggiatori residenti al di fuori del Regno Unito, offre accesso flessibile alla rete ferroviaria National Rail, comprese importanti connessioni aeroportuali come Heathrow Express, Gatwick Express e Stansted Express, oltre ai servizi notturni come il Caledonian Sleeper e il Night Riviera (prenotazione della cuccetta obbligatoria).

Per il trade, il prodotto risponde a tre priorità fondamentali: semplicità operativa, flessibilità tariffaria e possibilità di costruire itinerari strutturati attraverso la Gran Bretagna. Oltre al BritRail Pass nazionale, il portafoglio include diversi pass regionali che consentono ai consulenti di viaggio di progettare itinerari focalizzati su specifiche aree.

La maggior parte dei pass è disponibile sia in First Class che in Standard Class, con opzioni di validità consecutive o flessibili, oltre a sconti per giovani, senior e bambini. Il prodotto include inoltre vantaggi aggiuntivi, come offerte 2-per-1 per attrazioni turistiche.

Con la domanda internazionale verso il Regno Unito in continua crescita e un interesse sempre maggiore dei viaggiatori a esplorare destinazioni oltre Londra, Rail Europe vede un forte potenziale per sviluppare ulteriormente la distribuzione internazionale del BritRail Pass. Questo consente ai partner del trade di intercettare la domanda proveniente dai mercati overseas e di incentivare itinerari ferroviari attraverso il Paese.

Björn Bender, ceo di Rail Europe, ha commentato: «Il BritRail Pass rafforza il nostro ruolo di esperti nei pass ferroviari europei. Completa il nostro portafoglio esistente e consente ai nostri partner globali del trade di costruire itinerari più flessibili e di maggior valore nel Regno Unito, in particolare per i mercati long-haul, dove l’esplorazione regionale sta diventando sempre più importante».