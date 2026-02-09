Arriva Le Graal con tre strutture luxury a Cortina, Roma e Lago di Garda

Un nuovo player è pronto a giocare nella Champion League dell’ospitalità 5 stelle. Si tratta del nuovo brand Le Graal nato da un’idea dell’imprenditore Fabrizio Di Amato sviluppato attraverso il suo family office, con il supporto di Giuseppe Ambrosi.

Nel dna di Le Graal una visione dell’ospitalità come vero ecosistema lifestyle in cui convivono serenamente architettura, design, cucina e benessere. Un’idea di ospitalità che non si limita all’accoglienza, ma costruisce mondi, relazioni, comunità uniti da una visione comune del lusso come esperienza culturale, umana e contemporanea.

TRIS D’APERTURA

Il brand è pronto ad aprire nel 2026 tre strutture dislocate in tre luoghi simbolo dell’ospitalità d’alta gamma: Cortina d’Ampezzo, Lago di Garda e Roma, la “nuova” regina delle aperture 5 stelle.

Nella Perla delle Dolomiti, Le Graal debutta con un hotel 5 stelle lusso ospitato in un elegante palazzo degli Anni Venti, ex Hotel Italia, a pochi passi dal centro e dagli impianti sciistici. Le Graal Cortina sceglie di allontanarsi dai cliché della montagna per costruire un rifugio luminoso e silenzioso. Il progetto, firmato Achille Salvagni, prevede trenta camere – tredici delle quali suite – affacciate sulle Dolomiti, ristorante fine dining, café bistrot e Spa.

La proposta gastronomica nasce dalla consulenza dello chef Giovanni Guarneri del Don Camillo a Ortigia, con una cucina che rinnova la tradizione italiana e siciliana.

A Roma, nel cuore di Via Giulia, Le Graal aprirà un esclusivo Private Members Club ospitato all’interno di Palazzo Medici Clarelli.

Il club propone un nuovo concept della ospitalità luxury: non solo un luogo lussuoso, ma uno spazio pensato per una comunità internazionale di imprenditori, creativi e professionisti in cerca di relazioni, ispirazione, scambio. Nel Club solo undici camere e suite. Due ristoranti – uno fine dining e uno etnico – una lounge nel chiostro, un American bar, uno speakeasy, una cigar room e spazi dedicati al benessere, completano l’offerta.

La terza apertura è all’interno di una Villa Palladiana affacciata sul Lago di Garda, un relais dedicato al benessere e al fine dining, pensato per essere vissuto oltre la stagionalità.

A dirigere i progetti, un manager di lungo corso, Claudio Ceccherelli, che è stato ai vertici di “icone” dell’ospitalità come Villa d’Este a Cernobbio, Park Hyatt Milano, Danieli a Venezia, Hotel Martinez a Cannes, per citarne solo alcuni. Tutte le destinazioni del brand sono progettate per ottenere la certificazione Leed Gold, integrando qualità estetica, efficienza energetica e rispetto per il territorio.