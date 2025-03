Arriva Lysa, l’assistente Ai per consulenti di viaggio CartOrange

In casa CartOrange arriva Lysa: volto umano e corpo robotico, l’avatar dà forma alla grande novità dell’azienda di consulenti di viaggio, il debutto dell’intelligenza artificiale. Lysa viene dall’antico greco “lysis”, ovvero capacità di sciogliere, di trovare soluzioni, e quello promette di fare per i consulenti CartOrange.

«Lanciamo il nostro primo progetto sull’intelligenza artificiale perché riteniamo che avrà un impatto fortissimo sul mondo di agenzie di viaggi e tour operator – annuncia Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange – È uno strumento che continuerà a evolversi e rientra tra i maggiori investimenti fatti dall’azienda: parliamo di un budget dell’ordine di centinaia di migliaia di euro che non si esaurisce nello sviluppo del software, ma naturalmente proseguirà negli step successivi. Senza dimenticare il continuo lavoro del team: attualmente contiamo su sette persone, una per reparto, che dedicano il cinquanta per cento del proprio tempo ad aggiornare Lysa».

Si tratta di un lavoro iniziato un paio di anni fa e che ha portato all’implementazione di Lysa nei tool di tutti i consulenti della rete, che lo possono utilizzare già da due settimane. «Riteniamo che un adv non possa prescindere oggi da essere supportato da un tool di Ai. I nostri due obiettivi sono la semplificazione del lavoro del consulente e un incremento della sua performance, riducendo i tempi di lavoro e agevolando la relazione con il cliente. Nessun timore che la professionalità umana venga scavalcata: l’Ai può diventare strumento importantissimo per potenziare il consulente, ma non ci sostituirà».

Il software è sviluppato da OpenAi, ma tutto il know how e la banca dati è di casa CartOrange. Attualmente raccoglie circa il 70% del know-how aziendale, con quindicimila proposte di viaggio all’interno dei quali l’Ai costruisce su misura la proposta in base ai parametri dati. Ma non solo. Questo permette di fornire info personalizzate sulla domanda del consulente e al tempo stesso congruenti con l’offerta CartOrange».

LE AREE DI LAVORO

Lysa interviene principalmente in quattro aree di lavoro del consulente: supporto alla formazione turistica, assistenza alla creazione dei preventivi, assistenza operativa e coaching commerciale. “Impara”, ma trae informazioni dal patrimonio CartOrange non solo sul fronte dei programmi di viaggio: «Lysa conosce il nostro rating interno degli operatori con cui – oltre al t.o. di casa, lavoriamo, insieme alla loro descrizione dettagliata, comprese anche le informazioni tecniche e amministrative sull’operatore», aggiunge Romano.

«Lo strumento è una enciclopedia del viaggio – spiega Eleonora Sasso, responsabile marketing – a disposizione su stagionalità, destinazioni, seleziona hotel, trasporti, attrattive. La seconda area è l’assistenza nella creazione delle proposte di viaggio, per costruirle e presentarle in maniera accattivante ai clienti.

Gli altri due ambiti riguardano tutte le attività di cui il consulente si deve occupare al di là della vendita stessa, è dunque un supporto operativo. Dal gestire prenotazioni al back office, Lysa ha completa conoscenza di tutti gli ambiti dell’azienda. L’ultimo ambito di intervento è quello che abbiamo chiamato coaching commerciale. Il consulente deve essere in grado di comunicare e promuoversi nella maniera più efficace, dunque interviene nelle best practice commerciali».