Arriva SingapoRewards: 40 esperienze “gratis” a Singapore

Su i veli per SingapoRewards. Si chiama così il nuovo programma lanciato dal Singapore Tourism Board per offrire esperienze gratuite a tutti i turisti stranieri in visita nella Città del Leone: testato con successo in Australia, India e Indonesia, ora viene presentato a livello globale.

A partire da marzo e per tutto il 2023, SingapoRewards permette ai visitatori di provare gratuitamente una delle 40 nuove esperienze alternative in grado di rivelare prospettive diverse di Singapore, sia andando alla scoperta di luoghi meno conosciuti che accedendo a esperienze esclusive.

Le attività sono state suddivise in quattro categorie, permettendo ai turisti di scegliere la nuova esperienza in base ai loro interessi e itinerari:

Novità : per esplorare aree pittoresche attraverso tour iconici come quello in bicicletta o il tour “Instagram”, da fare a piedi, tra Bugis, Waterloo e Kampong Gelam;

: per esplorare aree pittoresche attraverso tour iconici come quello in bicicletta o il tour “Instagram”, da fare a piedi, tra Bugis, Waterloo e Kampong Gelam; Cibo e ristoranti : per assaporare le delizie culinarie locali, magari a bordo di una crociera gastronomica sul fiume di Singapore o con il tour della distilleria Brass Lion per scoprire le origini del Singapore Dry Gin;

: per assaporare le delizie culinarie locali, magari a bordo di una crociera gastronomica sul fiume di Singapore o con il tour della distilleria Brass Lion per scoprire le origini del Singapore Dry Gin; Sostenibilità : si possono svolgere attività come l’approfondimento sull’allevamento e la conservazione acquatica al Sea Aquarium+Tour guidato Behind The Panel o, in alternativa, il Jewel Connection: Changi Tour per scoprire uno dei migliori aeroporti del mondo;

: si possono svolgere attività come l’approfondimento sull’allevamento e la conservazione acquatica al Sea Aquarium+Tour guidato Behind The Panel o, in alternativa, il Jewel Connection: Changi Tour per scoprire uno dei migliori aeroporti del mondo; Benessere: per prendersi cura di se stessi con il Singapore Flora Heritage Room Diffuser Workshop o con la rinfrescante Aqua Spinning Workout Class.

I turisti che arrivano a Singapore con un volo per un soggiorno a breve termine potranno partecipare una sola volta al programma SingapoRewards, avendo la possibilità di riscattare una delle 40 experience proposte. Per farlo è necessario iscriversi o accedere al proprio account Visit Singapore – tramite app o sito – per poter scegliere una delle esperienze e poi prenotarsi.

«Da quando abbiamo riaperto i nostri confini il turismo straniero è tornato in massa – ha spiegato Keith Tan, amministratore delegato del Singapore Tourism Board – Così vogliamo presentare loro le perle uniche e nascoste del nostro Paese. SingapoRewards non è solo un sito dove trovare attività innovative e uniche, ma anche una piattaforma utile per le imprese locali per lanciare e testare nuovi prodotti e offerte: invito tutti i visitatori a condividere sui social media la propria esperienza utilizzando l’hashtag #SingapoRewards».