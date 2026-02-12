Assarmatori, Stefano Messina confermato presidente

Assarmatori, Stefano Messina confermato presidente
12 Febbraio 07:00 2026

Stefano Messina sarà il presidente di Assarmatori anche per il quadriennio 2026-2030. La nomina è stata approvata all’unanimità da parte degli associati.

Si è poi proceduto al rinnovo del consiglio direttivo: confermati Stefano Beduschi, Gaudenzio Bonaldo Gregori, Matteo Catani, Franco Del Giudice, Mariaceleste Lauro, Luigi Merlo, Achille Onorato, Salvatore Ravenna, Vincenzo Romeo e Pasquale Russo. Entrano, nell’organo di vertice, Luigi Cafiero, Giacomo Gavarone, Corrado Neri e Ivanhoe Romin. Confermati i due vicepresidenti uscenti, Achille Onorato e Vincenzo Romeo, ai quali si aggiunge Franco Del Giudice. A guidare la struttura, presso la sede di Roma e gli uffici di Genova e Bruxelles, restano il segretario generale Alberto Rossi e il vice segretario generale Giovanni Consoli.

«Sono gratificato per la proposta dei miei colleghi, che hanno valutato il lavoro svolto in questi anni e il posizionamento nazionale e internazionale della nostra associazione, a partire dalla struttura che abbiamo saputo far crescere e consolidare, anche grazie ai contributi di competenze e capacità dei tanti soggetti associati che abbiamo coinvolto in questo affascinante progetto. Tuttavia – ha commentato Stefano Messina – non abbiamo tempo per le autocelebrazioni: la rotta che abbiamo imboccato presenta ancora molte onde da affrontare. Fra i punti prioritari su cui ci concentreremo nei prossimi mesi figura la necessità di rivedere l’assurda e controproducente politica di sostenibilità ambientale dell’Unione europea, l’ulteriore opera di semplificazione dell’apparato burocratico che regola il trasporto marittimo, la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della nostra industria nell’ottica di rinsaldare la storica vocazione marittima dell’Italia».

Assarmatori rappresenta gli armatori italiani, dell’Unione europea e dei Paesi terzi che operano in Italia servizi marittimi regolari.

 

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Assarmatori
  Articolo "taggato" come:
AssarmatoriStefano Messina
  Categorie
More NewsNavigare

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Msc Crociere, ecco i premiati di All Stars of the Sea 2023

Msc Crociere, ecco i premiati di All Stars of the Sea 2023

Lusso in crociera, escursioni esclusive per gli ospiti Msc Yacht Club

Lusso in crociera, escursioni esclusive per gli ospiti Msc Yacht Club

Crociere, anche Ponant aggiorna i protocolli anti Covid

Crociere, anche Ponant aggiorna i protocolli anti Covid