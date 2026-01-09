Assicurazioni, Intermundial lancia il Pack Plus 2026 sul mercato italiano

Un prodotto assicurativo rivolto al mercato taliano: è quanto realizzato da Intermundial, azienda specializzata nella distribuzione di soluzioni assicurative di viaggio da oltre 30 anni, che ha lanciato il nuovo Pack Plus 2026, un catalogo che introduce maggiori garanzie, servizi digitali evoluti e soluzioni pensate per rispondere in modo concreto alle nuove esigenze dei viaggiatori.

Con un approccio fortemente orientato all’innovazione, Intermundial amplia così la propria offerta con prodotti più flessibili, coperture estese, nuove formule per famiglie e una eSim gratuita che garantisce connettività immediata fin dall’arrivo a destinazione.

Nel dettaglio il nuovo Pack Plus integra tre linee di prodotto principali: la Multiassistenza Any Reason, ovvero una proposta completa pensata per ogni tipologia di viaggio e caratterizzata da, tra le altre cose, assistenza medica fino a 5 milioni di euro, una copertura per malattie croniche o preesistenti fino 100mila euro, la cancellazione e interruzione viaggio fino a 1mila euro, e una eSim gratuita con 100 MB, validità anche per crociere, possibilità di formula annuale, estensioni per attività sportive e servizi aggiuntivi come Servibag, Servifly, Servihelp e Telemedicina.

Il secondo prodotto è Annullamento Any Reason, un’assicurazione dedicata a chi desidera tutelarsi contro l’imprevisto con rimborso dei costi fino a 15mila euro con franchigia del 20% e realizzata sopratatutto per viaggiatori con più alto rischio di cancellazione (liberi professionisti, persone con patologie croniche, familiari anziani, ecc.).

E infine Assistenza Medica Complementare, un prodotto che integra le coperture già previste dal tour operator, ma con un aumento dei massimali della polizza inclusa nel pacchetto. Anche qui con disponibilità per crociere, ideale per chi desidera maggiore sicurezza sanitaria in viaggio.

Il Pack Olus 2026 rivoto al mercato italiano riserva più vantaggi per le famiglie: infatti tra le novità assolute figura l’estensione dell’età assicurabile senza sovrappremio fino a 70 anni, una tariffa speciale famiglie per gruppi da 3 a 5 persone con minori e l’aumento delle coperture di cancellazione e interruzione fino a 3mila euro per Multiasistenza Plus.

Tutti i prodotti sono già disponibili su Safer, la piattaforma digitale di gestione polizze di Intermundial. Safer permette agli agenti di emettere e gestire polizze rapidamente, di consultare documentazione e comparazioni in un unico ambiente digital. Un supporto concreto per semplificare i processi e migliorare il servizio al cliente finale.

A completare la innovativa offerta c’è l’elemento distintivo del nuovo catalogo ovvero la eSim con 100 MB inclusi, attivabile direttamente tramite app: con attivazione immediata, nessun costo aggiuntivo per il viaggiatore, nessun onere operativo per l’agenzia ed è disponibile con Multiassistenza Any Reason e Multiassistenza Plus.