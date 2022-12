Austria tra escursioni e mercatini: «Aumentano i turisti italiani per l’inverno»

«Le previsioni per la stagione sono ottime – annuncia Herwig Kolzer, direttore Italia e Spagna di Austria Turismo al Press & Travel Day di Milano – Non siamo ancora ai livelli record del 2019 ma a buon punto sì, soprattutto per i mercatini di Natale, diffusi in tutto il Paese, e i programmi degli sport invernali. Il Capodanno a Vienna poi con il suo “miglio di San Silvestro”, è un must: si fa in strada in centro, tra le bancarelle con lo champagne e i rintocchi a mezzanotte della campana “pummerin” del Duomo, poi tutti a ballare il valzer nella piazza Santo Stefano, con i fuochi d’artificio».

Senza contare la campagna per la promozione dell’Avvento ancora in corso, a ottobre l’Italia risultava al terzo posto dei turisti internazionali, con 65.000 arrivi e 152.000 pernottamenti. Era quarta nel periodo maggio-ottobre, con 536.000 arrivi e 1,5 milioni di pernottamenti.

Le novità dell’inverno austriaco puntano sul benessere, con l’invito a scoprire la natura nel movimento, nel silenzio, nella pace del relax. Infatti, alle note proposte adrenaliniche di stazioni sciistiche, piste mitiche e gare, l’Austria affianca tante altre esperienze soft: dal pattinaggio sul ghiaccio alle ciaspolate, dal curling alle gite in slitta trainata da cavalli, e molto altro ancora.

Escursioni invernali per centinaia di chilometri di sentieri si fanno ad esempio intorno al lago Achensee, il più grande del Tirolo, o nella località di Kartitsch nell’Osttirol, dal 2018 primo “Winterwanderdorf” (villaggio per le passeggiate invernali) in Austria. Si fanno anche passeggiate con le fiaccole, con la tradizione dell’Avvento a Leutasch in Tirolo, durante le quali si visitano le piccole cappelle della vallata al suono di musiche e canti natalizi. E che si concludono con una cena in una delle trattorie locali, per una condivisone con i “local”.

Sulla neve anche con i quattrozampe, a spasso con morbidi alpaca o simpatici lama per un trekking di pet therapy per grandi e piccini tra la splendida vista sulle montagne del Thierbacher Kogel e il pittoresco villaggio di Thierbach, nel Wildschönau (Tirolo).

Altro highlight per il 2023 sono gli eventi culturali, che partono già da questo dicembre a Vienna, al motto di “Primavera dorata”, con la mostra “Il Belvedere – 300 anni di un luogo d’arte”: focalizzerà il ruolo del complesso architettonico come istituzione e come museo nel passato, nel presente e nel futuro. Sempre nella capitale, la riapertura del museo di Vienna a fine 2023 e due mostre eccezionali all’Albertina e all’Albertina Modern per l’anniversario dei 20 anni dalla riapertura dopo la ristrutturazione: Da Dürer a Picasso, dal 27 gennaio al 21 maggio 2023 e Da Warhol a Kiefer, dal 23 febbraio 2023.

Mostra speciale al Castello di Ambras a Innsbruck dal 22 giugno al 31 ottobre 2023: “Spaventosamente bello 2.0” sarà dedicata a esseri tenebrosi, demoni e creature ibride nella storia dell’arte dall’antichità al 18° secolo.

Dal 26 gennaio al 5 febbraio 2023, con il festival Mozart Week, Salisburgo celebra il compleanno del “genius loci” seguendone lo sviluppo artistico nella piccola città, patrimonio culturale mondiale dell’Unesco.

Infine, nel 2024 Bad Ischl e altri 22 comuni dell’Alta Austria e della Stiria, che formano la regione del Salzkammergut, 22 comuni sarà Capitale Europea della Cultura. È una regione alpina e rurale, una zona molto suggestiva e con grande storia che, nata dal sale 7mila anni fa, ora guarda al futuro con il motto: “La cultura è il nuovo sale”.

I prossimi appuntamenti di Austria Turismo con il trade saranno a marzo, il 20 a Milano e il 21 a Venezia, in occasione dei travel workshop organizzati con i partner enti regionali e agenzie incoming.