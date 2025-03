Autonoleggio su misura: sprint Flexible sul centro-sud

Flexible Autos alla Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo 2025 (Padiglione 6, Stand 6010), per incontrare operatori e trade con Alessandro Patacchiola, direttore generale della società, e Rephouse Gsa, che rappresenta l’azienda per il centro-sud Italia.

Il broker alla fiera di Napoli porta i suoi numerosi servizi rivolti alle agenzie, tra i quali: trasferimenti point to point, scooter, furgoni, che si sommano al noleggio auto e camper in collaborazione con i principali fornitori di servizi di mobilità a livello globale.

Nell’ambito dell’offerta prodotti, Flexible Autos propone Pack Premium, che comprende, tra l’altro, l’assicurazione senza franchigia dei fornitori che può essere integrata con l’acquisto del prodotto di rimborso della franchigia con copertura per le eccezioni più comuni tra le assicurazioni fornitori.

Servizi e prodotti prenotabili sulla piattaforma del broker su cui le adv possono trovare tariffe all inclusive e altamente competitive; tariffe Premium (nessuna franchigia o franchigia ridotta in caso di danno/furto dell’auto) e una vasta scelta di veicoli, per garantire ai propri partner la massima convenienza e flessibilità.

La piattaforma di Flexible Autos tramite la rete dei fornitori connessi ha accesso a più di 22mila punti di ritiro in oltre 120 Paesi distribuiti nei cinque continenti.

Così Alessandro Patacchiola: «Flexible Autos sta consolidando sempre di più la partecipazione agli eventi dedicati alle agenzie di viaggi che oggi ci riconoscono come gli specialisti della mobilità in esclusiva per il mercato B2B. Abbiamo chiuso il 2024 con una crescita del 12% dei clienti attivi nel mercato italiano, per l’anno in corso contiamo su una crescita ulteriore. Offriamo soluzioni di noleggio altamente personalizzabili e investiamo nella formazione dedicata alle procedure di prenotazione veloci e intuitive per facilitare il lavoro del trade, inoltre forniamo una gamma completa di prodotti all’interno di un’unica piattaforma sempre più tecnologica».

