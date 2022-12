Avalon Waterways lancia la stagione 2023 delle crociere fluviali

Dalle Crociere dei tulipani a quelle su Mosella, Reno e Danubio. Avalon Waterways alza il velo sulla stagione 2023 incrementando il calendario e gli itinerari delle crociere fluviali, che permettono ai turisti di navigare sui fiumi più belli d’Europa. Le nuove proposte saranno operative tra marzo e ottobre 2023, sia per i viaggiatori italiani che per gli stranieri.

La Crociera dei tulipani, in lingua inglese, si snoda tra Olanda e Belgio, con partenza da Amsterdam il 26 marzo e arrivo a Bruxelles dopo 8 giorni e 7 notti di navigazione, tra mulini a vento e campi fioriti con visite guidate ad Arnhem, Maastricht, Namur, Liegi e Anversa. Una variante per gli amanti dei fiori: itinerario circolare da Amsterdam ad Amsterdam, con partenze il 3, il 23 e il 29 aprile, sempre di 8 giorni e 7 notti. Tra le escursioni previste, ovviamente, la partecipazione all’asta dei fiori della capitale olandese e la visita a Keukenhof, noto come il “Giardino d’Europa“, uno dei giardini fioriti più grandi al mondo: 7 milioni di bulbi.

Alla scoperta della Mosella costituisce un’altra novità: una navigazione di 8 giorni e 7 notti da Remich a Francoforte, con partenze il 23 aprile, il 16 luglio e il 3 settembre. Il programma prevede escursioni a Lussemburgo, la passeggiata guidata nel villaggio vinicolo di Bernkastel e a Cochem, quindi il tour di Coblenza prima di imboccare il Reno e navigare verso la tappa finale di Francoforte.

Confermati per il 2023 gli itinerari evergreen su Reno e Danubio. Partenze dal 25 aprile al 30 ottobre: è possibile scegliere la crociera in base alle proprie esigenze: 4, 6, 7, 8 giorni. Il leggendario Danubio, da Norimberga a Budapest, con partenza il 25 aprile, di 8 giorni e 7 notti è disponibile anche nella versione più breve. L’itinerario di Un assaggio del Danubio è invece da Vienna a Budapest ed è più breve, 4 giorni e 3 notti: partenze il 6 maggio e il 12 agosto.

Dedicate esclusivamente ai turisti italiani, in estate, Danubio da Sogno, da Budapest a Deggendorf, 6 giorni e 5 notti, con partenza a Ferragosto, e Sinfonia del Danubio da Deggendorf a Budapest, 7 giorni e 6 notti: si parte il 30 ottobre.

Per chi invece preferisce navigare sul Reno è in programma la crociera Romantico Reno da Basilea ad Amsterdam: 8 giorni e 7 notti, con partenze 10 giugno, 8 luglio e 5 agosto. Un itinerario affascinante, tra castelli a picco sulle scogliere e tour guidati in cittadine meravigliose come Colmar, Magonza e Coblenza. Itinerario identico anche partendo il 13 maggio, il 19 agosto e il 14 ottobre, ma per la clientela internazionale.

A bordo delle navi Avalon Waterways servizi di un boutique hotel galleggiant, oltre ad una vasta offerta culinaria e spaziose aree lounge dalle quali quali ammirare i paesaggi.In ogni tappa disponibile almeno una escursione guidata per scoprire al meglio ogni destinazione lungo l’itinerario. A supporto delle partenze 2023 Avalon Waterways ha ilanciato la speciale promozione Early Booking, valida per le prenotazioni entro il 31 marzo 2023.