Avianca cambia il modello tariffario sui voli per l’Europa

La compagnia aerea colombiana Avianca ha inaugurato, il 1° febbraio 2023, un nuovo modello di tariffe (che il vettore chiama taglie) sui voli per l’Europa. Alle taglie S, M, L si aggiunge quindi la Xxl disponibile solo in Business e che prevede tutti i 10 benefici predisposti dal vettore per i suoi clienti.

La taglia S include solo una borsetta personale, bagaglio a mano da 10 kg, check in tramite app, web o chiosco in aeroporto e l’accumulo delle miglia per chi è iscritto al programma LifeMiles. La tariffa M prevede in più un bagaglio da imbarcare da 23 kg, il check inal banco e la scelta gratuita del posto per chi viaggia in Economy. La taglia o tariffa L, infine, permette il cambio gratuito del volo, il rimborso, l’imbarco prioritario e la scelta del posto (anche Plus o vicino all’uscita di emergenza).

La Xxl infine offre al cliente i seguenti servizi: borsetta personale, bagaglio a mano da 10 kg, due bagagli da imbarcare da 23 kg ciascuno, qualsiasi modalità di check in, imbarco prioritario, cambio del volo o rimborso, accumulo delle miglia, accesso all’Avianca Loungee posto in classe Business. La compagnia aerea colombiana offre 40 voli diretti settimanali dalla Colombia verso Spagna e Regno Unito, tutti operati con Boeing 787 per una capacità di 250 passeggeri per singolo aeromobile.

«Questa modifica delle taglie cerca di migliorare l’esperienza d’acquisto del cliente con maggior chiarezza del prodotto e una migliore differenziazione delle proposte a partire proprio dalla XXL – ha detto lo chief commercial officer di Avianca, Manuel Ambriz – Sappiamo che il cliente vuole avere la possibilità di personalizzare il viaggio e stiamo facendo di tutto per permettere che lo faccia in maniera rapida e con le giuste informazioni che lo aiutino ad orientarsi meglio nella scelta finale»