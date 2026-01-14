Bahamas, un porto crocieristico sull’isoletta di Mayaguana

Bahamas, un porto crocieristico sull’isoletta di Mayaguana
14 Gennaio 13:43 2026

Le Bahamas sono pronte a costruire un nuovo porto croceristico nell’isola di Mayaguana. L’isola si trova nel sud-est delle isole, a 350 miglia da Nassau, e a nord-ovest delle più famose Turks e Caicos, ben posizionata per gli itinerari di crociera ai Caraibi.

Mayaguana, scarsamente popolata e ancora poco frequentata dal turismo, è una delle trenta isole che comprendono l’arcipelago che ha attualmente tre insediamenti: Abraham’s Bay, Betsy Bay e Pirate’s Well.

Secondo quanto comunicato dall’ufficio del primo ministro dell’arcipelago, Philip Davis, la realizzazione del porto sarà un partenariato pubblico-privato tra il governo, con il Global Lead Consultant Group Limited (che è stato creato appositamente per il progetto portuale) e il Mayaguana Island Development Fund, che vuole creare opportunità economiche  per la comunità. Mayaguana Port Group, Ltd. gestirà il porto.

Il progetto portuale avrà tre fasi: la costruzione di un impianto di scarico marittimo temporaneo e di un porto in acque profonde; la costruzione del terminal delle navi da crociera; e infine, la costruzione del porto di trasbordo in acque profonde e dei terminal per navi più grandi, oltre allo sviluppo del terreno adiacente.

Nei prossimi mesi, è prevista una pianificazione dettagliata, comprese le valutazioni economiche e ambientali, il coinvolgimento delle parti interessate, le approvazioni normative e i progetti dettagliati. La stima preliminare del team di progetto prevede circa 2.000 posti di lavoro a tempo pieno per tutta la vita del progetto.

  Articolo "taggato" come:
Bahamas
  Categorie
MondoNavigare

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Crociere, il ritorno dell’advanced booking

Crociere, il ritorno dell’advanced booking

Explora Journeys svela le nuove suite da crociera

Explora Journeys svela le nuove suite da crociera

Msc-Fincantieri, arriva la firma per 4 navi extra lusso