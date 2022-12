Baite, escursioni e mercatini: Natale 2022 ad alta quota

Inverno a tutto tondo: le proposte di comprensori sciistici e località di montagna continuano a moltiplicarsi per essere appetibili non solo al pubblico di sportivi e sciatori. Ora, più che mai, si punta infatti sulle esperienze. Anche durante la stagione invernale è possibile dedicarsi ad attività outdoor, prima di rifugiarsi nel comfort di chalet e baite, in una proposta ricettiva anch’essa sempre più variegata.

Il comprensorio di Bormio, nello scenario del Parco Nazionale dello Stelvio, ha realizzato per esempio diversi tracciati di escursionismo invernale con le ciaspole, ghiacciai che permettono lo sci alpinismo fino ai primi di maggio, una combo fat bike + sci alpinismo e proposte che uniscono la natura dei boschi dello Stelvio alle tradizioni e gastronomia del territorio.

A Bressanone questa sarà l’ultima stagione di attività per la vecchia cabinovia. I lavori di costruzione della nuova infrastruttura sono in corso e sarà pronta per l’inverno 2023/2024. Intanto, dal 3 dicembre gli appassionati di sci e snowboard troveranno sulla Plose le piste con vista sulle Dolomiti, ma si può scegliere anche l’arrampicata, su 224 vie e 210 percorsi boulder nella Vertikale, palestra di arrampicata, per poi rilassarsi in sauna all’Acquarena, prima di concludere la giornata tornando nel proprio chalet.

Bressanone punta anche sul suo mercatino di Natale, al via il 25 novembre in Piazza del Duomo. Contemporaneamente, nel cortile del Palazzo Hofburg, si svolgono le rappresentazioni del light musical Liora.

Inoltre, Hofburg sarà aperto per la prima volta anche in inverno. Dal 26 novembre 2022, tutti gli spazi e le collezioni d’arte di vari secoli possono essere visitati tutti i giorni (tranne il 24 e 25 dicembre e la domenica di Pasqua).

La stagione dei mercatini di Natale è ufficialmente al via e, decidendo di alloggiare in case e appartamenti vacanza in Trentino-Alto Adige, si avrà l’imbarazzo della scelta tra le tante iniziative festive tra stand e acquisti artigianali nelle vicinanze. Bolzano, ad esempio, accoglie il tradizionale Christkindlmarkt già dal 24 novembre in piazza Walther. Un mercatino “diffuso” che coinvolge la piazza principale e altri luoghi. Torna anche l’arte contemporanea con il progetto “Angelus Loci” con quattro installazioni.

Cambiando scenario e facendo rotta a ovest, l’attrazione di Aosta tra fine novembre e gennaio sarà il mercatino natalizio “Marché Vert Noël” che coinvolgerà anche diversi villaggi alpini. Inoltre, nel periodo del mercatino natalizio sarà possibile visitare con un biglietto speciale di 5 euro i siti del circuito di Aosta archeologica: il Mar – Museo Archeologico Regionale, il Criptoportico forense, il Teatro Romano e la Chiesa paleocristiana di San Lorenzo.