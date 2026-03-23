Balneari, verso un patto per il mare del Lazio

Prosegue il dibattito sulle concessioni balneari. Il loro futuro, l’accessibilità delle coste e le prospettive di sviluppo della blue economy nel Lazio saranno al centro dell’incontro pubblico “Il futuro delle concessioni balneari – Patto per il Mare del Lazio accessibile e sostenibile”, in programma domani martedì 24 marzo, alle ore 15.00, a Fregene (presso Levante Fregene, Lungomare di Levante 72).

L’iniziativa, organizzata dal presidente di FederBalneari Fiumicino, Alberto Cecere, e promossa da FederBalneari Italia, dalla rete d’imprese I Borghi Marinari di Roma e con il patrocinio del Comune di Fiumicino, vuole essere un momento di confronto tra istituzioni nazionali e regionali, rappresentanti del mondo delle imprese, associazioni e operatori del settore balneare.

Questo evento arriva in un momento cruciale per il settore balneare italiano, mentre a livello nazionale prosegue il dibattito sul riordino delle concessioni demaniali marittime e sulle modalità di applicazione delle gare previste dalla normativa europea. Il comparto rappresenta infatti uno dei pilastri del turismo italiano: oltre 25.000 imprese e circa 100mila lavoratori operano lungo le coste del Paese, contribuendo in modo significativo all’economia turistica nazionale.

In questo scenario il litorale laziale assume un ruolo strategico, rappresentando uno dei principali poli turistici della regione e accogliendo ogni anno milioni di presenze tra turismo balneare e attività legate alla blue economy.

Durante l’incontro si discuterà delle opportunità e delle criticità legate al rinnovo delle concessioni, del ruolo strategico della blue economy, della valorizzazione delle imprese balneari e dell’importanza di garantire un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e accessibile del litorale.

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