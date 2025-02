Barcellona, city tax verso il raddoppio: fino a 15 euro al giorno

Salasso per i turisti a Barcellona: dopo mesi di negoziati, il governo socialista della Generalitat di Catalogna e gli alleati di sinistra dei Comunes (Podemos) hanno chiuso un accordo per aumentare la tassa turistica, che potrà essere raddoppiata rispetto all’attuale e arrivare fino a 15 euro al giorno a persona. Il ricavato sarà per il 25% destinato alle politiche per la casa.

La misura punta a limitare le conseguenze del turismo di massa, per il potenziamento dei servizi di pulizia, trasporto e sicurezza della città, dei quali beneficiano i turisti. Mentre un quarto della nuova tassa turistica sarà destinato a politiche per la casa e per migliorare l’accesso dei residenti agli alloggi. «È un’imposta che non pagano gli albergatori ma i turisti – ha rivelato il portavoce del gruppo dei Comunes alla Camera catalana, David Cid – Una persona che viene a Barcellona e paga fra i 300 e i 400 euro per una notte di hotel, può pagare perfettamente 7 euro in più per notte».

L’incremento riguarderà tutti i tipi di stabilimenti turistici, dagli ostelli agli alberghi di lusso, passando per i croceristi o gli appartamenti turistici, a seconda della categoria. Calcolatrice alla mano a Barcellona, dove già si applica una tassa giornaliera di 7,5 euro per turista negli alberghi di categoria superiore, l’imposta potrà essere portata a un massimo di 15 euro, se il Comune guidato dal sindaco socialista Jaume Colboni lo reputerà opportuno.