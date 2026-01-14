Barceló apre due urban hotel in Messico

Barceló Hotel Group cresce in Messico con l’apertura di due nuovi hotel: Barceló México Santa Fe, Città del Messico, e Barceló Monterrey Valle di Valle Oriente, a Monterrey.

Con queste nuove aperture il brand spagnolo rafforza la propria presenza in Messico, in particolare nel segmento urbano, con un investimento superiore agli 85 milioni di dollari.

Ad oggi il Gruppo conta un totale di quattro urban hotel distribuiti tra Città del Messico (2), Guadalajara e Monterrey. Le nuove strutture, con una capacità di 254 camere, Barceló Monterrey Valle, e di 300 camere, Barceló México Santa Fe, vanno ad aggiungersi all’offerta di 10.000 camere totali nel Paese distribuite in 22 strutture.

I NUOVI INDIRIZZI

Situato in una delle zone commerciali e finanziarie più importanti della parte ovest di Città del Messico, Barceló México Santa Fe si distingue per la sua architettura contemporanea e per l’ampia offerta di servizi. L’hotel dispone di strutture moderne, come una palestra completamente attrezzata, un business center e ampie sale per eventi con una capacità fino a 800 persone, oltre a un parcheggio coperto con 500 posti.

Barceló Monterrey Valle si trova nella zona commerciale e finanziaria di Valle Oriente, a Monterrey, e si fa caratterizza sia per l’architettura, sia per le spettacolari vedute sul Cerro de la Silla. Tra le sue strutture figurano una piscina all’aperto, vari bar e ristoranti, una caffetteria, una palestra e un business center. Inoltre, dispone di ampie sale conferenze e saloni per eventi con capacità fino a 1.000 persone.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione che rafforza la nostra posizione nel segmento dell’hotellerie urbana in Messico con due ottimi asset – sottolinea il Gruppo in una nota – Con queste nuove strutture, Barceló Hotel Group conterà su quattro hotel urbani. Inoltre, abbiamo già 18 hotel per vacanze a Cancún, Cozumel, Playacar, Riviera Maya, Huatulco, Ixtapa, Manzanillo, Puerto Vallarta e Nuevo Vallarta. Ora ci manca solo trovare una buona opportunità a Los Cabos”.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Barceló Hotel Group