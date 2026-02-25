Barceló cresce in Marocco: apre il Royal Hideaway Casablanca

Barceló Hotel Group apre il Royal Hideaway Casablanca in Marocco, Paese dove il brand conta già nove strutture in sei città – Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat e Tangeri – e segna con questa nuova il debutto del marchio Royal Hideaway Hotels & Resorts nel continente africano.

La linea include “destination hotel” esclusivi, in edifici iconici combinando lusso, servizio eccellente e ambienti raffinati.

Royal Hideaway Casablanca dispone di 310 camere e suite ed è situato in una posizione strategica, a pochi minuti dal centro città.

Due i ristoranti principali: Azurita con un menù che rende omaggio alle tradizioni marocchine e mediterranee e Luminà, cucina internazionale e postazioni di show cooking che avvicinano i commensali ai sapori e ai rituali della cucina locale.

Per gli ospiti anche il Club des Athlètes, uno spazio che combina trasmissioni sportive, cocktail e cucina informale per incontri conviviali, il Cocoa Café ispirato ai caffè parigini, perfetto per colazioni e aperitivi, e l’Al-Manara Rooftop, dove cucina fusion, mixology d’autore e musica si incontrano in uno spazio con vista sulla città e sull’oceano.

L’hotel dispone di un’area wellness. Per il settore Mice, Royal Hideaway Casablanca ha sette sale modulari e un auditorium.

Infine, Royal Hideaway Casablanca si avvale di un consulente culturale esterno che promuove la connessione tra l’hotel e la vita culturale e creativa della città. Questa figura coordina il calendario degli eventi culturali, progetta le Royal Experiences, sviluppando collaborazioni con artisti, artigiani e professionisti locali, rafforzando il legame tra hotel e destinazione.

Con questa nuova apertura il Gruppo si conferma la catena alberghiera spagnola più presente in Marocco.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Barceló Hotel Group