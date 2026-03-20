Barceló si allea con Kempinski

Barceló Hotel Group cresce nell’offerta lusso e stringe una nuova alleanza con il Gruppo tedesco Kempinski, secondo quanto riportano diverse testate spagnole.

L’accordo prevede la fornitura di servizi operativi e commerciali a quella che è la più antica catena alberghiera di lusso d’Europa, che attualmente conta 73 hotel e residenze in una trentina di Paesi e più di 20 progetti in fase di sviluppo.