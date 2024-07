Barceló si espande in Turchia con il debutto in Cappadocia

Barceló Hotel Group apre il suo primo hotel in Cappadocia. Proseguendo nel suo piano di espansione internazionale, il gruppo ha aperto le porte di Barceló Cappadocia, il suo quarto hotel in Turchia, un 5 stelle da 170 camere nel villaggio di Ortahisar.

Patrimonio mondiale dell’Unesco, la Cappadocia, famosa per le sue formazioni geologiche note come “camini delle fate”, è costituita da antiche città sotterranee, valli e montagne, in un paesaggio che attira turisti da tutto il mondo per esplorare la regione in mongolfiera. «Siamo molto lieti di annunciare l’apertura di Barceló Cappadocia. Il nostro obiettivo è che Barceló Hotel Group faccia ulteriori progressi in Turchia, attirando l’interesse di turisti di varie nazionalità, sia dall’Europa che dall’America Latina, e che diventi così una destinazione attraente e diversa legata al lusso in chiave moderna, in Cappadocia», afferma Hasan Ekmen, direttore di area di Barceló Hotel Group Turchia.

L’hotel 5 stelle Barceló Cappadocia si trova nel villaggio di Ortahisar, punto di partenza per scoprire la regione turca. La sua architettura risponde alla cultura e alla tradizione della Cappadocia, dove spiccano i materiali nobili, i colori che caratterizzano questa regione dell’Asia Minore e i dettagli in pietra scolpita. In omaggio all’architettura scavata nella roccia della regione, Barceló Cappadocia offre 19 esclusivi soggiorni di lusso in stanze ricavate nelle antiche rocce. Il design degli interni di ogni suite mette in risalto il patrimonio architettonico e culturale del territorio, attraverso la lavorazione della pietra che si riflette nelle pareti, nelle testiere, nei baldacchini, nei bagni turchi e nelle piscine private.

Il centro benessere con Spa conta su una zona d’acqua riscaldata, sorvegliata da una vetrata che funge da lucernario e una piscina esterna. L’hotel dispone, inoltre, di un centro congressi per eventi privati e aziendali.

La gastronomia di Barceló Cappadocia si basa sulla cucina mediterranea, in cui le culture si fondono attraverso i sapori e in cui spiccano le ricette tipiche della regione. Il ristorante è situato sul tetto dell’edificio ed offre una vista panoramica.

Nel 1988, Barceló Hotel Group è sbarcato in Turchia con l’apertura del primo hotel a Bodrum. Attualmente la catena alberghiera gestisce quattro hotel nel Paese, compresi due nella città di Istanbul – Occidental Taksim e Barceló Istanbul – e uno nella capitale, Occidental Ankara. E il gruppo continua a lavorare per rafforzare il proprio portafoglio alberghiero in Turchia, Paese strategico per i piani di espansione dell’azienda, dove ha già investito più di 70 milioni di euro e ha in programma di espandersi in altre destinazioni come Izmir, Bursa e Konya, oltre a mete turistiche come Antalya, Alanya e Bodrum, tra le altre.

