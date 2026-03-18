Bedsonline si evolve con l’Ai (al servizio delle agenzie)

L’azienda sta andando oltre il ruolo di semplice motore di prenotazione tradizionale, introducendo l’Ai e trasformando così il modo in cui gli agenti cercano, confrontano e selezionano le opzioni più adatte per i loro clienti. Invece di limitarsi a mostrare l’inventario disponibile, Bedsonline evoluto, infatti, analizza l’intento di prenotazione e i segnali di performance per guidare gli agenti verso le scelte più pertinenti. Ciò significa che le ricerche diventano più intuitive, i suggerimenti di prodotto più intelligenti e il tempo necessario per confrontare le opzioni si riduce in modo significativo. Di conseguenza, gli agenti possono concentrarsi maggiormente sulla consulenza ai clienti e meno sulle attività amministrative.

Accanto a questo aggiornamento “intelligente”, Bedsonline introduce diversi miglioramenti, disponibili sulla più recente piattaforma Ai B2B, tra cui il nuovo Itinerary Viewer, che offre un modo chiaro per visualizzare tutti i dettagli della prenotazione in un unico posto, rendendo la comunicazione con il cliente molto più semplice e accelerando il processo di conferma finale.

Inoltre vengono introdotte opzioni di bundling migliorate per i clienti con credito idonei, permettendo loro di combinare i prodotti in modo più efficiente, rafforzando al contempo la propria proposta di valore e mantenendo margini sani. Sono poi disponibili funzionalità di check-in online con hotel partner selezionati in Europa, America Latina e Caraibi, aiutando gli agenti a ridurre i problemi dell’ultimo minuto e garantendo ai clienti un’esperienza di arrivo più fluida.

«Con questa nuova versione di Bedsonline – spiega David Amsellem, chief distribution officer di Hbx Group – stiamo offrendo ai consulenti di viaggio strumenti più intelligenti che li aiutano a risparmiare tempo, aumentare il valore e offrire un’esperienza migliore ai propri clienti, sfruttando i vantaggi dell’intelligenza artificiale senza perdere l’esperienza personale che li distingue. E questo è l’inizio della trasformazione del 2026, che mette l’intelligenza al centro di ogni ricerca, ogni confronto e ogni prenotazione».

Sempre quest’anno Bedsonline introdurrà ulteriori miglioramenti nelle funzioni di ricerca, cross-selling, nonché suggerimenti e strumenti di supporto decisionale.

La decisione di Bedsonline di muoversi in questa direzione riflette un chiaro cambiamento nel settore. Con i viaggi che diventano sempre più complessi e con aspettative dei clienti in crescita, il semplice accesso all’inventario non è più sufficiente. Il settore dei viaggi sta entrando in un’era guidata dall’intelligenza, in cui velocità, pertinenza e supporto alle decisioni definiranno sempre di più la competitività. Posizionare l’Ai al centro del processo di prenotazione rafforza la fidelizzazione alla piattaforma, sostiene la produttività degli agenti, migliora il tasso di conversione e consolida l’ambizione di Bedsonline di passare da semplice distributore a vero partner tecnologico per il travel.

Quest’evoluzione rappresenta un riposizionamento strategico che offre ai consulenti di viaggio un vantaggio competitivo concreto. Aiutandoli a prendere decisioni di prenotazione migliori più velocemente e con maggiore sicurezza, Bedsonline mira ad aumentare sia l’efficienza degli agenti sia la soddisfazione dei clienti. L’obiettivo è creare un ecosistema unificato e intelligente che colleghi alloggi, mobilità ed esperienze e continui ad adattarsi e ad apprendere nel tempo.