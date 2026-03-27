Bene Malpensa e Linate, ma la crisi del Golfo frena

Lusinghieri risultati di traffico nel 2025 per il sistema aeroportuale di Milano Malpensa e Linate, che ha fatto registrare un volume di 42,3 milioni di passeggeri pari a un +8% rispetto al risultato operativo del 2024.

Le migliori performance le ha fatte segnare lo scalo di Malpensa che ha chiuso l’anno con 31,2 milioni di passeggeri (+9%). A questi risultati di traffico si accompagnano anche le soddisfacenti performance della società di gestione Sea che ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi di gestione pari a 867,6 milioni di euro (814,4 milioni nel 2024), l’Ebitda a 390,5 milioni (339,4 milioni di euro nel 2024) e un utile di 197,8 milioni.

Un trend positivo che è proseguito anche nel primo bimestre del 2026, con un aumento del 7% nel volume di passeggeri, mentre si cominciano a stimare i trend del mese di marzo che, con il deterioramento del conflitto in Medio Oriente e il brusco rallentamento di operatività degli hub aerei strategici degli Emirati, faranno registrare sicuramente segni negativi.

Già dalla fine di febbraio, la chiusura degli scali strategici di Dubai, Doha e Abu Dhabi ha influito pesantemente sul rendimento di molte rotte verso il Middle e Far East e di conseguenza anche gli scali milanesi hanno fortemente risentito di questa debacle operativa.