Berlusconi jr entra nell’ospitalità di lusso

L’ultimo rampollo della famiglia Berlusconi, Luigi (figlio di Silvio), fa ingresso nel mondo dell’ospitalità di lusso. La sua El Holding è entrata con il 3,38% delle quote nella società Hsvs Ospitalità. Costituita da pochi mesi a Milano questa nuova realtà è composta da diversi soggetti fra cui la holding Gefira che fa capo all’imprenditore bergamasco Angelo Radici (fra l’altro presidente di Tessiture Pietro Radici e Radici Chimica) che ne è primo azionista con il 31,6%. La newco ha come oggetto lo sviluppo, la gestione e la valorizzazione di immobili nell’ambito luxury hospitality, oltre all’assunzione e gestione di partecipazioni.

E la missione dichiarata della società non è un investimento passivo, ma sviluppare un vero e proprio polo italiano nel settore dell’hôtellerie di lusso, puntando a creare, gestire e valorizzare immobili e strutture ricettive di alta gamma non soltanto nelle destinazioni di punta ma anche in mete decentrate ad alto potenziale ricettivo.