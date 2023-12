BeSafe lancia la tariffa Winter Plus per l’hospitality di montagna

La insurtech BeSafe ha lanciato Winter Plus, proposta creata per il mondo dell’hospitality di montagna con l’obiettivo di aumentare le prenotazioni dirette e offrire ai clienti la possibilità di scegliere una soluzione che integra nel costo del soggiorno anche un’ampia polizza assicurativa, volta a tutelare i viaggiatori da eventuali imprevisti sulla neve e che garantisce un rimborso in sette giorni per qualsiasi causa documentabile che non permette di usufruire del viaggio.

La polizza assicurativa copre eventi imprevisti quali: malattia, degenza, infortunio e annullamento ferie. La soluzione BeSafe Winter Plus consente inoltre agli ospiti delle strutture di aver diritto, dall’arrivo in hotel alla partenza, all’assistenza sanitaria e alla copertura delle spese mediche e di medicinali nel caso di infortunio o malattia.

Nella tariffa BeSafe Winter Plus c’è poi l’inclusione della responsabilità civile verso terzi, obbligatoria per poter sciare, le spese di soccorso sulle piste, il rimborso per servizi non usufruiti in caso di infortunio e un autista a disposizione per eventuale rientro presso il proprio domicilio.

Alessandro Bartolucci, ceo BeSafe Group, dichiara: «Dallo scorso anno è entrata in vigore l’obbligatorietà di un’assicurazione per responsabilità civile, per quanti praticano sport su piste sciistiche. Nel contesto della nuova normativa abbiamo colto un’opportunità da offrire a viaggiatori e albergatori. BeSafe Winter Plus, infatti, consente agli albergatori di ampliare la gamma di servizi offerti sul sito diretto introducendo nella quota di prenotazione l’assicurazione e il rimborso in sette giorni. La tariffa inclusa di assicurazione diventa uno strumento sempre più competitivo dal momento che ormai tutte le Ota stanno offrendo soluzioni assicurative sulle loro piattaforme: il nostro prodotto si distingue perché completamente personalizzato per tipologia di struttura. I viaggiatori potranno finalmente scegliere una tariffa chiara e conveniente per godere della vacanza liberi da ogni preoccupazione».