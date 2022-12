Big player e visionari del travel alla Bit di Milano 2023

Accompagnare tutti gli attori della filiera verso una concreta ripresa del settore, fornendo loro le competenze necessarie attraverso contenuti di alto profilo presentati da aziende e relatori. È l’obiettivo principale di Bit 2023, con L’Agenzia di Viaggi Magazine mediapartner dell’evento in programma a Milano presso Allianz MiCo da domenica 12 a martedì 14 febbraio, forte dell’innovativo format di eventi “Bringing Innovation into Travel”.

Cosa troveranno i visitatori nel palinsesto di Bringing Innovation into Travel? Innanzitutto un grande parterre di autorevoli e avvincenti relatori, che spazieranno dagli esperti che analizzano il presente ai visionari che anticipano il futuro, fino agli esponenti delle aziende del settore ed enti più rappresentativi, che porteranno sul “palco” le loro preziose esperienze.

Solo per citarne alcune delle grandi realtà presenti, sono state invitate istituzioni come Enit, che ora vede alla presidenza Ivana Jelinic, associazioni di settore come Aidit, Cai, Confturismo Confcommercio, Ectaa, Federturismo, Federazione Turismo Organizzato, Federcongressi&Eventi, Fiavet, Legambiente, Slow Food e Wwf Travel oltre a istituzioni accademiche come l’Università di Bologna.

E ancora dmc come Convention Bureau Italia, Milano Convention Bureau e YesMilano/Comitato Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 mentre saranno protagonisti i casi studio di destinazioni italiane, come Brescia, Emilia-Romagna o Toscana, e internazionali, quali Australia o Slovenia. Molto ricca anche la presenza dei grandi player: Aeroporti di Roma, Alpitour, American Express, Ferragamo, Gruppo Gattinoni, Ita, Italo, Lufthansa, Marriott, Nicolaus Tour, Ota Viaggi, Sacbo, Sea Milan Airports, Trenitalia, Ryanair, Uvet Gbt, Veratour.

Consapevolezza e rispetto, qualità, inclusione, e ancora, sostenibilità e responsabilità sociale, innovazione tecnologica, transizione digitale sono i fil rouge di appuntamenti che spaziano dagli incontri con grandi personaggi internazionali a workshop professionalizzanti per sviluppare il business, ispirati ai macrotemi Megatrend, Innovazione, Sostenibilità, Qualità e Inclusione.

Tra gli appuntamenti dedicati al prodotto Italia si segnalano, per esempio, “Made in Italy, grandi eventi e territorio” dove, tra attualità, scenari e visione, si confrontano su un approccio in chiave industriale al turismo decisori e stakeholder quali Franco Gattinoni, presidente di Federazione Turismo Organizzato, Gabriella Gentile, presidente di Federcongressi&Eventi, o Roberta Garibaldi, vicepresidente di Tourism Ocse.

A Mice, Italia d’alta gamma, si parlerà delle opportunità del turismo d’affari in chiave più luxury, o ancora Pnrr e progettualità turistica dei territori, che farà il punto sulle potenzialità del Piano per il turismo.

Tecnologia e trasformazione digitale (metaverso al centro) rappresentano un’altra sfida importante per il settore e numerosi sono gli appuntamenti dedicati nel palinsesto. Tra questi, le tecnologie 4.0 e la realtà aumentata in “I nuovi strumenti che cambieranno per sempre i viaggi”, ma anche “Nomadi digitali: la nuova sfida delle destinazioni”, con le nuove proposte e startup per valorizzare il segmento in crescita dei professionisti da remoto.

Non mancheranno infine gli strumenti di crescita professionale, quali l’evento “Così cambia il ruolo dell’agente di viaggi” che aiuterà a ridefinire questo profilo nell’era del digitale.