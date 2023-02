Bit 2023, cosa c’è in agenda: guida pratica ai convegni

Si parlerà di benessere, di unconventional e nomadi digitali. E ancora di turismo lento, metaverso e Pnrr. Di seguito, la nostra selezione dei principali appuntamenti nelle arene e sale convegni di Bit 2023, a Milano da domenica 12 a martedì 14 febbraio.

12 FEBBRAIO

Ora: 11.30 – Sala Coral 1

I nuovi strumenti che cambieranno per sempre i viaggi: turismo4.0 e realtà aumentata

Relatori: A. Sanz, Ar Vision; F. Tagliabue, segretario generale Associazione Startup Turismo.

Ora: 12.30 – Sala Coral 4

Turismo e benessere

Relatori: E. Becheri, esperto di economia del turismo e beni culturali; N. Boccella, professore di Economia politica La Sapienza di Roma; C. Bizzarri, Università Europea di Roma; S. Piana, fondatore Landexplorer; R. Palumbo, presidente del dipartimento Sviluppo e Cooperazione Italia Brasile.

Ora: 13.00 – Sala Coral 1

Unconventional tourism: tutti i prodotti e servizi che rivoluzioneranno il nostro modo di viaggiare

Relatori: M. La Rocca, ceo Locus; I. Franco, ceo Ventuno Italy; L. Scione, cmo The Thinking Clouds.

Ora: 14.00 – Sala Coral 5

Tourism 4.0 – Le opportunità della digital innovation per le imprese del turismo

Relatori: D. Santanchè, ministro del Turismo; M. Lalli, presidente Federturismo Confindustria; Quang Ngo Dinh, ad Olivetti; E. Colombo, expert Tourism4.0; R. Vitelli, head of Eu projects and partnerships Federturismo; I. Jelinic, ad Enit.

Ora: 14.00 – Sala Coral 3

A piedi sulla Via Francigena Renana: dalla Svizzera al Po in quindici tappe

Relatori: Ambra Garancini, autrice; A. Cannavò, giornalista.

Ora: 14.30 – Sala Coral 2

Nomadi digitali: la nuova sfida delle destinazioni

Relatori: L. Piras, ceo Hq Village; G. Andreani, ceo Expirit; N. Verderosa, ceo Ruralis; E. Ferrero, ad Ideazione; D. Fiz, ideatore progetto Smart Walking.

13 FEBBRAIO

Ora: 10.00 – Sala Coral 1

Travel technology, il successo parte da un viaggio seamless

Relatori: A. Carlucci, chief business officer BizAway; F. Fantozzi, senior consultant international Sos; G. Graziani, country manager Italy Ratehawk.com; M. Franzese, sales manager Amadeus; D. Bongiovanni, founder T&E Consultancy.

Ora: 11.00 – Sala Coral 3

Made in Italy, grandi eventi e territorio: il turismo di domani

Relatori: F. Gattinoni, presidente Fto; E. Limosani, cco Ita; L. Cesarini, cco Trenord; R. Garibaldi, vp tourism Ocse; A. Tucci, responsabile aviation business Malpensa e Linate Sea; G. Gentile, presidente Federcongressi&eventi.

Ora: 11.30 – Sala Coral 2

Prezzo dinamico: come cambiano le strategie commerciali dei tour operator

Relatori: M. Diana, direttore commerciale Ota Viaggi; P. Ezhaya, dg tour operating Alpitour; S.M. Simei, direttore commerciale Th Group; R. Pagliara, presidente di Nicolaus Tour; S. Pompili, ceo di Veratour; L. Lettieri, responsabile commerciale Imperatore Travel.

Ora: 11.30 – Sala Coral 1

Puglia, l’esperienza della meraviglia

Relatori: M. Emiliano, presidente Regione Puglia; G. Lopane, assessore Turismo Regione Puglia; A. Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico Regione Puglia; A. Patruno, direttore dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia; L. Scandale, direttore generale Pugliapromozione.

Ora: 12.30 – Sala Coral 3

Aeroporti e intermodalità: sostenibilità, design e tecnologia

Relatori: I. Bassato, business unit aviation Adr; F. Scriboni, head of aviation business development Adr; A. Tucci, vp Sea Milan Airports; E. Bellingardi, dg Sacbo; F. Ghiringhelli, presidente Ibar; T. Fumelli, vp sales Italy Ita; P. Diamantini, direttore business AV Trenitalia; M. De Angelis, direttore vendite Italo; M. Bolla, country manager Ryanair per l’Italia.

Ora: 12.30 – Sala Coral 4

Innovation Startup Tour: come innovare le destinazioni turistiche

Relatori: L. Caputo, destination manager Alassio; F. Tagliabue, segretario generale Associazione Startup Turismo; G. Trombin, vice presidente Ass. Startup Turismo.

Ora: 13.00 – Sala Coral 2

Le crociere ampliano gli orizzonti

Relatori: F. di Cesare, presidente Risposte Turismo; N. Lorusso, ceo Ticketcrociere; L. Massa, managing director Italia Msc; C. Schiavon, country manager Italia Costa. Ora: 13.45 Sala Coral 4 Hotel, crociere, aerei e shopping: le frontiere del lusso Relatori: G. Sassera, dir. Discover the World Italia; C. Casagrande, sales manager sud Europa Sandals; A.Bertossi, marketing manager Global Blue Italia; B. Baldini, pm e sales european markets Avalon.

Ora: 13.45 – Arena Bit

Le prospettive del turismo enogastronomico in Italia

Relatori: N. D’Auria, pres. Movimento turismo del vino; M. Sonnessa, pres. associazione Città dell’olio; P. Morbidon, dir. Federazione italiana strada del vino e dei sapori; A. Radica, pres. Città del vino.

Ora: 13.45 – Sala Coral 5

La profilazione del viaggiatore: data management, saving e duty of care

Relatori: A. Guizzardi, professore di Statistica economica all’Università di Bologna; S. Verzini, consulente di Bt management; G. Viesti, travel manager di Ferragamo; D. Rosi, founder di Ulysse 2.

Ora: 14.00 – Sala Coral 1

Turismo open-air: un turismo che conta

Relatori: M. di Salle, coordinatore Met Bocconi; V. Fioravanti, chief marketing office Human Company e Mercato Centrale; A. Granzotto, presidente nazionale Faita Federcamping; L. Van De Loo, founder Vacanze col Cuore.

Ora: 14.30 – Sala Coral 2

Così cambia il ruolo dell’agente di viaggi

Relatori: G. Ciminnisi, presidente Fiavet; G. Milani, direttore Fto e deputy chairman tourism committee Ectaa; A. Corti, responsabile settore turismo Confcommercio; D. Pellegrino, presidente Aidit.

Ora: 15.30 – Sala Coral 3

L’era del bleisure: non solo per lavoro

Relatori: A. Lanzellotto, director multinational sales & account management Uvet Gbt; P. Di Filippo, gm Sabre; C. Soda, direttore SME & Large account sales American Express Italia; D. Bongiovanni, founder T&E Consultancy; C. Garrone, ad I4T; S. Digiesi, ceo Bwh Hotel Group Italia.

Ora: 16.30 – Sala Coral 2

Mice, Italia d’alta gamma

Relatori: N. Testai, consigliere Federcongressi&eventi e ad Oic; S. Giaquinta, ceo Mutika; L. Corsi, event manager Vorwerk Folletto; C. Ferrari, presidente Convention Bureau Italia.

Ora: 17.00 – Sala Coral 3

Smart destination, eventi e turismo sostenibile

Relatori: C. Bizzarri, professore associato in geografia Università Europea di Roma; E. Colombo, strategic advisor Digitalia.

14 FEBBRAIO

Ora: 10.00-15.30 – Sala Coral 3

Enit – Awarding ceremony

Relatori: A. Gerekou, presidente Greek National Tourism e attivista per Regenerative Tourism&Cultural; F. Martignoni, travel consultant e marketing specialist; V. Maráková, professore e capo del Dipartimento del Turismo Matej Bel University a Banská Bystrica, Slovacchia.

Ora: 10.30 – Sala Coral 1

Incoming e turismo di prossimità: il territorio come bacino di esperienzialità sostenibile

Relatori: C. Albéri, travel experience manager di Gattinoni Travel; G. Miola, vicepresidente Slow Food; M. Montebelli, responsabile area ricerche e pubblicazioni Centro studi del Touring Club Italiano; M. Acquati, chief business development officer di Hubsolute.

Ora: 10.30 – Sala Coral 2

Turismo Lgbtq+: come cambia l’incoming dopo la Convention Iglta 2022

Ora: 11.30 – Sala Coral 1

Territori e metaverso, l’esperienza virtuale fa da apripista

Relatori: A. Cani, ceo Kkm Group; F. Redi, ad Twissen; A. Ota, direttore Ente sloveno per il turismo in Italia; S. Puorto, founder Travel Singularity; L. Romozzi, direttore commerciale Europa Sojern.

Ora: 13.00 – Sala Coral 2

Esperienza digitale in viaggio

Relatori: L. Polito, presidente Imperatore Travel; R. Di Leo, fondatore e amministratore unico eMinds Travel Technologies; D. Sabatino, vp & managing director, account management Europe di Travelport; E. Graziadio, chief information officer Bluvacanze; A. Mele, vp Astoi; F. Sommariva, director of growth partnerships TikTok Italia.

Ora: 13.00 – Sala Coral 1

Turismo naturalistico: la consapevolezza dei viaggiatori “utili”

Relatori: D. Bomben, presidente Associazione italiana esperti d’Africa; G. Mancini, direttore Wwf Travel; P. Marinari, founder Re-Wild Liguria; M. Mastrorilli, ornitologo e scrittore, founder Noctua.

Ora: 14.30 – Sala Coral 1

Pnrr, europrogettazione, comunità locali e sviluppo turistico dei territori: a che punto siamo?

Relatori: M. Rosellini, ceo Final Furlong; F. Ceschin, founder Simtur; R. Mazzia, presidente Borghi Autentici; G. Dell’Orco, destination manager e co-fondatore del Pro