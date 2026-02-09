Bit 2026, otto talk che vale la pena seguire

Torna tra i padiglioni di Rho Fiera, vestiti a festa per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Bit. L’edizione 2026 della storica kermesse milanese chiama a raccolta i player del turismo e propone, come di consueto, un ricco panel di incontri tra cui quelli firmati L’Agenzia di Viaggi Magazine, inseriti insieme ad altri sei che abbiamo selezionato con cura per i nostri lettori.

I NOSTRI DUE APPUNTAMENTI

MONDO EXPERIENCE, L’OSSERVATORIO DI VIAGGIOFF

In questa edizione di Bit, dunque, L’Agenzia di Viaggi Magazine sarà protagonista di due panel. Il primo, “Osservatorio Experience: le tendenze 2026 di ViaggiOff”, si terrà martedì 10 febbraio alle ore 12:15 presso la Travel Expert Area – Pad. 9. Parola d’ordine immersione: nella natura o nel benessere, in un hobby o una passione, in un contesto autentico e possibilmente ancora inesplorato. È questo che guida l’experience, ovvero il trend di viaggio ormai diventato un must. Il panel vedrà confrontarsi interlocutori specializzati: dall’Italia green ai nuovi concept del luxury travel, dalle destinazioni più pop ai filoni di turismo culturale in crescita.

Modera: M. Traficante, giornalista ViaggiOff.

Relatori: Angelica Benedetti, team leader Agenzie Italia di Civitatis; Antonella Guerra, esperta di turismo sostenibile e progettazione territoriale; Pietro Fattori, responsabile comunicazione esterna e relazioni istituzionali della Fondazione Fs Italiane; Mauro Morellini, ceo di Morellini Editore; Ana Serra, founder e ceo dell’incomista Selected Tours Italy; Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del turismo nel Sultanato dell’Oman.

SPAZIO AGENZIA: IL MESTIERE CHE CAMBIA

Il secondo appuntamento in programma organizzato da L’Agenzia di Viaggi Magazine, si tiene alle ore 11:15 di mercoledì 11 febbraio presso la Travel Expert Arena – Pad. 9. Il titolo è “Spazio Agenzia: il mestiere che cambia”. Sotto i rifettori la figura dell’agente di viaggi – sempre più camaleontica – che si evolve e si trasforma per stare al passo con i tempi e conquistare i clienti della Gen Ai. La vendita diventa consulenza, il negozio su strada un luogo stimolante dove iniziare il viaggio ancor prima della partenza.

Modera: Giulia Di Camillo, giornalista L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Relatori: Luca Caraffini, ceo Istante Viaggi; Fabio Angiolillo, cofounder Business Class – The Travel Lounge; Tatiana Rigon, fondatrice La Gente dei Viaggi; Deborah Rainis, founder Travel Angels; Roberta Bampa, founder Archè Tech; e Ornella Agnolon di Portotravel.

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO

OCCASIONE OLIMPIADI

La prima giornata di fiera, martedì 10 febbraio alle 12:15, in Main Stage 2 – Pad. 11, ospita il convegno “L’onda lunga degli eventi sportivi nelle città olimpiche. Milano-Parigi-Barcellona”. Le Olimpiadi come catalizzatore di trasformazioni urbane, culturali ed economiche che possono ridefinire l’identità di una città per decenni. Ma cosa resta dopo la cerimonia di chiusura? Quali strategie permettono di trasformare l’investimento olimpico in un’eredità duratura per cittadini, imprese e in generale per il turismo? Relatori: E. Truñó, assessore allo Sport e responsabile dei Giochi Olimpici di Barcellona 1992; S. Bouffenoir, direttrice Atout France; T. Sacchi, assessore Cultura Comune di Milano.

LEZIONI AMERICANE

Il primo pomeriggio del 10 febbraio vede in programma alle ore 14:15 in Main Stage 1 – Pad. 9 l’evento “Il futuro è in movimento. Lezioni americane”. ll turismo del futuro raccontato da chi lo sta creando. Il settore in questo momento storico sta vivendo la sua più grande trasformazione: intelligenza artificiale, connettività globale e nuove piattaforme digitali stanno ridefinendo ogni esperienza di viaggio. Non è più solo tecnologia: è un cambio di paradigma che impone alle aziende di ripensare modelli, strategie e relazioni con i viaggiatori. In questo panel esclusivo, tre leader americani del travel tech condivideranno la loro visione sul futuro. Un’occasione unica per ascoltare chi sta guidando la rivoluzione globale del turismo e capire come prepararsi alle sfide e opportunità che stanno già cambiando il mercato. Relatori: D. Overgaard, president DerbySoft; Z. Wilkins, chief development officer Wns; A. Aggarwal, ceo Milestone.

TURISMO ORGANIZZATO: ASSE ASTOI-ACCENTURE

A seguire, al Main Stage 1 – Pad. 9 alle ore 15:15, c’è l’evento dal titolo “Il futuro del turismo e gli impatti per il turismo organizzato”. Un confronto sui nuovi scenari del travel e sulle dinamiche che, anno dopo anno, stanno trasformando l’esperienza di viaggio. Relatori: P. Ezhaya, presidente Astoi Confindustria; S. Filippone, travel cluster lead Accenture; A. Galante, travel account lead Accenture Song.

ITALIA MAMMAMIA

Alle 15:15 presso il Main Stage 2 – Pad. 11 vede protagonista “Italia Mammamia: come il mondo vede l’Italia”, una presentazione esclusiva del Nation Brands Index dedicata a come il mondo percepisce il nostro Paese. Il keynote offrirà una lettura strategica dei dati: dall’eccellenza culturale e creativa che continua a trainare il brand Italia, alle sfide legate alla percezione di governance e sostenibilità. Verranno analizzati mercati target – Stati Uniti, Giappone, India e Cina – per capire dove l’Italia è più forte e dove deve migliorare per competere in un contesto globale sempre più polarizzato. Relatore: S. Anholt, ideatore del Nation Brands Index.

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO

PERCHÉ IL TURISMO ORGANIZZATO CREA VALORE PER TUTTA LA FILIERA

Il secondo giorno ospita un talk a cura di Fto – protagonista il presidente Franco Gattinoni – con il coinvolgimento dei propri associati per evidenziare i benefici concreti del turismo organizzato nell’industry: sicurezza, qualità, sostenibilità, impatto economico, gestione dei flussi. L’appuntamento è al Main Stage 1 – Pad. 9 dalle 15:15 alle 16:00.

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

I DATI COME LEVA STRATEGICA

Il terzo e ultimo giorno di fiera, giovedì 12 febbraio, accoglie l’evento “Per to e adv. Dal dato al viaggio: creare proposte che parlano alle persone” (Innovation Arena – Pad. 9, ore 11:15). I dati come leva strategica per progettare esperienze di viaggio più performanti. Questo intervento approfondisce come comprendere bisogni, comportamenti e aspettative dei viaggiatori per prioritizzare il catalogo, migliorare l’esperienza e ottimizzare conversioni e marginalità. Un percorso lungo il customer journey, con esempi pratici su come l’intelligenza artificiale supporta decisioni più orientate al valore. Relatore: Mario Romanelli, sales director The Data Appeal Company.