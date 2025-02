Bit al via: cinque domande al direttore Pizzocaro

Il trasloco a Rho-Fiera, lo sguardo internazionale, le aree tematiche e la mano tesa alle agenzie di viaggi. Paolo Pizzocaro, l’exhibition director della Bit di Milano, al via domenica, ne racconta l’evoluzione nel segno di tre pilastri: sostenibilità, digitale e diversificazione dell’offerta.

1. Quali sono gli highlight e le novità di Bit?

«L’edizione 2025 consolida il ruolo di Bit come manifestazione di riferimento in Italia per il turismo internazionale puntando su innovazione, sostenibilità e nuove forme di turismo esperienziale, motivazionale ed emozionale, con il loro contenuto di personalizzazione abilitata dalle tecnologie. Dedicheremo attenzione anche al turismo responsabile, lento, attivo e all’aria aperta, oltre a nicchie come il turismo degli eventi e quello enogastronomico, con un equilibrio tra mete più note e proposte meno conosciute. Accanto a destinazioni evergreen come la Repubblica Dominicana, gli Stati Uniti o le isole spagnole sono presenti per esempio mete quali Algeria, America Centrale, Uruguay, Giappone o Vietnam. Anche le regioni italiane presenteranno un’ampia offerta di località “minori”. Segnalo, infine, il Villaggio Thermalia in collaborazione con Federterme, la nuova area hospitality e una per le tecnologie digitali, con un focus su Ai e big data. Abbiamo inoltre implementato il formato talk di Bringing Innovation Into Travel e avremo una giornata dedicata all’incontro fra domanda e offerta di lavoro con il brand Bit4Job».

2. Bit 2025 cresce e quest’anno ha “traslocato” nei padiglioni di Rho: quali previsioni avete?

«Il trasferimento abilita un layout con un percorso espositivo più fluido e razionale, che offrirà ai visitatori un’esperienza di visita più efficace e mirata. Rappresenta inoltre un vantaggio logistico, grazie all’immediata vicinanza con infrastrutture strategiche come l’aeroporto, le autostrade e la rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità. Prevediamo che la nuova location contribuirà a consolidare i buoni risultati dell’edizione 2024».

3. Come può definire il rapporto con le agenzie di viaggi?

«Da sempre Bit attribuisce grande importanza al ruolo delle agenzie di viaggi come attori-chiave nella filiera: da tempo si sono trasformati da intermediari a veri e propri consulenti di viaggio e contribuiscono a rafforzare un approccio più qualitativo, anche educando il viaggiatore. L’obiettivo è valorizzarne il ruolo strategico nella creazione di esperienze personalizzate, oltre che nella connessione tra domanda e offerta. In questo quadro si inserisce la collaborazione con Welcome Travel Group. Un altro punto di forza è la piattaforma di matching, che consente di allineare le proposte dell’offerta e le richieste della domanda».