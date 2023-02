Bit, Gattinoni tra esperienze e tour carbon neutral

In Bit, Gattinoni Travel presenta una programmazione rinnovata che tende alla sostenibilità. Dal Mare Italia ai tour experience, da “Sulle orme dei Viaggi Firmati” ai Viaggi in compagnia, la programmazione si è arricchita.

Fiore all’occhiello 2023 sono i tour carbon neutral, 10 viaggi che saranno svelati nel corso di Bit e saranno da subito disponibili per la vendita.

Per mantenere il suo impegno rivolto alla sostenibilità, lo stand di Gattinoni Travel in fiera sarà completamente carbon neutral, certificato dalla greentech Up2You. I visitatori (Pad 4 – St B139) riceveranno un braccialetto in carta biodegradabile che contiene piccoli semi che potranno essere piantati per generare dei fiori. Il bracciale riporterà anche un Qr code che permetterà di aderire a uno dei progetti promossi dal Gruppo Gattinoni volto a compensare le emissioni di Co2.

Nel corso delle tre giornate, momenti di degustazione, realizzati con due partner d’eccezione: Nippon Concierge e Turismo Québec.

I sapori del Giappone e del Canada si faranno sentire anche fuori Bit con due serate dedicate alle due destinazioni: il 12 febbraio, dalle 19 l’Hub Gattinoni di via Statuto 2 a Milano, ospiterà una serata dedicata alla scoperta del Canada, accompagnata da una degustazione di pancake, mentre il 13 febbraio, sempre alle 19 all’Hub Gattinoni, sarà protagonista il Giappone con degustazione di sakè. Turismo Québec, Jnto e Nippon Concierge saranno i partner dei due appuntamenti che prevedono ingresso libero fino a esaurimento posti (iscrizione obbligatoria con richiesta alla email [email protected] ).

«Siamo tornati in Bit dopo lo scorso anno ma con un taglio esperienziale – afferma Isabella Maggi, marketing & communication director Gruppo Gattinoni – Nel nostro stand, oltre a presentare la programmazione del 2023, abbiamo portato due partner per far vivere live due destinazioni per noi importanti: il Canada e il Giappone. Presenteremo poi i nostri primi tour sostenibili, un impegno concreto che si unisce a quello già iniziato sulla parte eventi e business travel».