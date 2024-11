Bluserena apre le vendite dell’estate con il Black Friday

Capitolo estate per Bluserena Hotels & Resorts e le sue 12 strutture. Il Gruppo della famiglia Maresca ora controllato dal fondo Azora ha aperto le prenotazioni per le vacanze estive 2025 in Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia e Abruzzo. Fino al 5 dicembre, inoltre, è possibile approfittare della promozione Black Friday, con sconti fino al 20% e la possibilità di cancellare sino a 30 giorni prima della vacanza.

L’OFFERTA SI RINNOVA

Al Calaserena Resort, in Sardegna, sono in arrivo otto nuove suite per vivere una vacanza all’insegna di privacy ed esclusività, oltre a 40 camere comunicanti ideali per le famiglie.

Il Serenè Resort in Calabria nella prossima estate potrà contare sul rinnovamento delle attrezzature della sua già splendida e lunga spiaggia e del bar, per garantire un servizio ancora più piacevole. Il Granserena Hotel, posizionato direttamente sul mare in Puglia, non è da meno con il completamento del restyling delle camere. E anche il Serena Majestic Hotel Residence in Abruzzo vedrà importanti lavori di ammodernamento tra cui l’Anfiteatro che ogni sera ospiterà spettacoli, alcuni spazi Mice e la terrazza esterna del ristorante al primo piano sarà rinnovata per offrire un’esperienza enogastronomica suggestiva con vista panoramica sull’Adriatico.

LE KIDS EXPERIENCE

Per la summer nei resort Bluserena sono in programma anche nuove attività per i più piccoli con l’obiettivo di intrattenerli in tutta sicurezza e con innovative modalità educative e ludiche. Il Serenino Club (3-5 anni) introduce il Discovery Picnic, mentre i piccoli artisti si divertiranno con il Serenella Clay Art, creando capolavori in argilla; spazio anche al laboratorio Serenella Cupcake.

I servizi del Serenino saranno disponibili anche all’Alborèa Ecolodge Resort, il cinque stelle di Bluserena a Ethra Reserve in Puglia.

I bambini più grandi del Serenino Più (6-9 anni) potranno divertirsi al Discovery Picnic, creare slime appiccicosi nel laboratorio Serenella Slime o esplorare il mondo delle bolle di sapone al Serenella Bubble. Non mancheranno attività sportive per scaricare energia.

Una novità speciale 2025 è Una notte da pirati, dove ragazzi e ragazze (10-13 anni) vivranno un’avventura magica sotto le stelle, trasformandosi in pirati e passando la notte in tenda. Inoltre, al Serenè e al Torreserena Resort potranno cimentarsi nel Parco Avventura, affrontando percorsi sospesi tra gli alberi in massima sicurezza.

Per i teenager, il SerenHappy (14-17 anni) prevede l’Explorer lunch, un picnic all’aperto dove socializzare, divertirsi e scoprire la natura, trasformando il pranzo in un momento speciale di condivisione.

