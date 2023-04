Bluserena rinnova la brand identity e rifà il look ai resort

Nuova brand identity per Bluserena, ora parte di Azora e che intende rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nell’ospitalità italiana.

«Inauguriamo un nuovo capitolo nella storia di Bluserena – dichiara il ceo Marcello Cicalò – Attraverso questo rebranding frutto di un lungo e accurato studio, saremo in grado di aumentare la nostra brand awareness, attrarre nuovi clienti e rafforzare la nostra presenza sul mercato, proponendo anche una nuova esperienza di soggiorno ai nostri ospiti più fedeli. Siamo lieti di dare inizio al nuovo riposizionamento di Bluserena con un importante restyling di alcuni nostri resort, un nuovo e più moderno logo e la nostra prima campagna advertising il cui focus è quello di mostrare tutti quei momenti indimenticabili che è possibile collezionare durante un soggiorno nelle nostre strutture».

OSPITALITÀ RINNOVATA, NUOVO LOGO E CAMPAGNA MULTICANALE

Sono cinque le strutture di Bluserena che nella stagione estiva 2023 offriranno agli ospiti un nuovo look più ricercato, con un design moderno e ispirato al territorio circostante e servizi migliorati. Il restyling di Calasarena Resort in Sardegna, Serenè Resort in Calabria, Serenusa Resort in Sicilia, Granserena Hotel e Torreserena Resort entrambi in Puglia, è frutto dell’importante piano di investimenti da 55 milioni di euro stanziati per l’anno in corso in seguito all’acquisizione da parte del fondo Azora.

Per l’estate alle porte Bluserena punta i riflettori anche su Ethra Reserve, destinazione immersa nel verde della riserva naturale di Stornara in Puglia, che offre due hotel cinque stelle, il Kalidria Hotel & Thalasso Spa e Alborèa Ecolodge Resort; due resort quattro stelle, Valentino Resort e Calanè Resort; una Thalasso Spa e un centro congressi.

Il rebranding di Bluserena parte dal nuovo logo. Un simbolo che parla di vacanza e di accoglienza. Una B che richiama le onde del mare in cui si trovano i 12 hotel e resort posizionati su alcune delle più belle spiagge italiane, ma anche le curve delle piste da sci del comprensorio sciistico della Vialattea che ospita la sua struttura di montagna.

Bluserena ha lanciato anche la prima campagna advertising multicanale e multisoggetto per posizionare e promuovere gli hotel e resort del Gruppo come luogo perfetto per trascorrere una vacanza in famiglia. Il concept della campagna advertising “Bluserena. La vacanza che resta” ruota attorno a quegli attimi unici, intimi, di divertimento e di relax che anche quando la vacanza è finita possiamo riportare a casa. Prevede cinque soggetti: la mamma, il papà, i bambini, i ragazzi e la fantasia.