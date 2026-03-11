Bmt Innovation: la formazione by Accenture e Zucchetti

Detto, fatto. Quella che sta per aprirsi alla Mostra d’Oltremare di Napoli è la versione Innovation della classica Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo (dal 12 al 14 marzo 2026). Sul piatto, oltre a un ricco programma si conferenze, convegni e workshop, anche un’interessante proposta di corsi di formazione con due partner d’eccezione: Accenture e Zucchetti. Ne riportiamo una selezione-

ARENA BMT INNOVATION – ACCENTURE (PAD. 6)

GIOVEDÌ 12 MARZO

TURISMO ORGANIZZATO IN PROGRESS

Gli eventi curati da Accenture, si aprono alle ore 14.30 di giovedì 12 marzo con il panel dal titolo

“Il futuro del turismo e gli impatti per il turismo organizzato”.

Relatore: S. Filippone.

LE FRONTIERE DEL VIAGGIO

A seguire, alle ore 15.30 di martedì, il palco di Bmt ospita “La nuova frontiera del viaggio: l’esperienza guidata dall’Ai e dall’interfaccia generativa”.

Relatori: L. Michieli, A. De Bartolo.

COSÌ TI UTILIZZO LA GENAI

In programma venerdì 13 marzo alle ore 14.00 “Utilizzare la GenAI per generare conoscenza, insight strategici e l’analisi intelligente dei dati”. Un approfondimento su strumenti e approcci per trasformare informazioni e conoscenza in valore operativo.

Relatori: L. Michieli, A. De Bartolo.

VENERDÌ 13 MARZO

PACCHETTI INTELLIGENTI

Alle ore 16.30 del secondo giorno di fiera è il momento del panel dal titolo “Progettare pacchetti di viaggio con l’intelligenza artificiale”.

Relatore: E. Vendittelli.

PRICING PIÙ CHE DINAMICO

L’ultimo appuntamento di venerdì 13 marzo è alle ore 17.30 con il “Pricing dinamico e reattivo al contesto: come adattare i prezzi in tempo reale”.

Relatore: M. C. Forte.

SABATO 14 MARZO

MASSIMIZZARE IL VALORE

La giornata di sabato 14 marzo si apre, alle ore 10.30, con il convegno “Personalizzazione del prezzo: massimizzare il valore percepito dal cliente”.

Relatore: M. C. Forte.

CREARE CONTENUTI

Ultimo appuntamento in agenda per Accenture, sabato 14 alle ore 12.30, è l’approfondimento su come “Trasformare la creazione di contenuti e asset nell’era dell’Ai”.

Relatore: A. Galante.

ARENA BMT INNOVATION – ZUCCHETTI (PAD. 5)

GIOVEDÌ 12 MARZO

RITORNO DEGLI INVESTIMENTI

La formazione a cura di Zucchetti si apre giovedì 12 marzo alle 10.30 con “Investimenti tecnologici e Ai nell’ospitalità: trend e criteri per misurare il ritorno degli investimenti”.

Relatore: R. Sandri.

REVENUE NELL’ERA AI

Segue, alle ore 11.15 di giovedì, il panel dal titolo “Sinergia vincente tra tecnologia e Ai: come l’intelligenza artificiale potenzia il talento del revenue manager”. Un intervento che guarda al futuro, dove la vera sinergia vincente nasce dall’equilibrio tra know-how, esperienza e strumenti tecnologici evoluti.

Relatore: S. Sciamanna.

VENERDÌ 13 MARZO

PAGAMENTI DIGITALI

Nella giornata di venerdì 13 marzo, alle ore 14.30, il panel dal titolo “Pagamenti digitali avanzati e automazione intelligente per una gestione integrata”.

Relatore: E. Rocca.

EXTRALBERGHIERO DEL FUTURO

Il programma Zucchetti prosegue nella seconda giornata di fiera, alle ore 15.15, con “Il futuro dell’extralberghiero passa dall’Ai”. Un convegno che approfondisce come automazione, assistenti virtuali e nuovi sistemi di ricerca guidati dall’Ai stanno cambiando il modo in cui gli ospiti scelgono e vivono una struttura.

Relatore: L. D’Annibale.

DIGITAL MARKETING

L’ultimo appuntamento in agenda per venerdì 13 alle ore 16.00 è “I 5 driver del digital marketing alberghiero: strategie e dati per aumentare la redditività tutto l’anno”.

Relatore: M. Casmiri.

SABATO 14 MARZO

L’HOTEL CHE FA DA SÉ

Il terzo e ultimo giorno di fiera, sabato 14 marzo, alle ore 12.00 ospita il panel dal titolo “Check-in e check-out Ai-driven: l’hotel che si gestisce da solo”.

Relatore: L. D’Annibale.

TECHNOLOGIA MUST-HAVE

Alle ore 14.30 del 14 marzo il convegno “Tecnologie e Ai must-have per una ricettività moderna: efficienza operativa, visibilità e valore per l’ospite”. Un’analisi su come la ricettività moderna richiede strumenti sempre più integrati e orientati al risultato.

Relatore: M. Bianchini.