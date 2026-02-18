Bmt Innovation, la formazione tech è by Zucchetti

Si chiama Bmt Innovation ed è un’occasione per esplorare la rapida trasformazione del travel con il contributo dell’intelligenza artificiale. È la grande novità della Borsa Mediterranea del Turismo, in programma a Napoli dal 12 al 14 marzo 2026.

Bmt Innovation vivrà i suoi momenti salienti nell’Arena, un hub dedicato all’automazione e all’Ai applicata al turismo, progettato per rispondere alle necessità delle imprese del comparto e degli operatori del travel e dell’hospitality.

In questo modo la manifestazione intende fornire strumenti, soluzioni e spunti che permetteranno agli attori del settore di affrontare le sfide del mercato contemporaneo, sfruttando le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale.

Protagonista nell’Arena sarà Zucchetti, azienda leader nelle soluzioni software e hardware per il turismo, che presenterà modelli di gestione, soluzioni automatizzate e strumenti operativi per affrontare le sfide attuali del mercato in un contesto caratterizzato da crescente complessità gestionale, carenza di personale, aumento dei costi e nuove abitudini di prenotazione e dove la digitalizzazione non rappresenta più una scelta opzionale, ma una leva strategica fondamentale per garantire competitività e redditività nel tempo.

Nei tre giorni della manifestazione si susseguiranno 16 sessioni di formazione gratuita, a cura di Zucchetti, durante le quali hotel, catene alberghiere, resort e altre tipologie di strutture ricettive potranno acquisire competenze digitali applicabili alla gestione quotidiana delle proprie attività.

Il programma formativo, caratterizzato da un taglio pratico e orientato al business, affronterà l’intero ciclo di gestione dell’ospitalità, dalla visibilità online alla prenotazione, dalla relazione con l’ospite ai processi operativi, con particolare attenzione all’automazione e all’uso strategico dei dati.

«Chi parteciperà ai nostri incontri formativi – spiega Angelo Guaragni, amministratore delegato di Zucchetti hospitality – potrà acquisire competenze fondamentali per migliorare risultati, efficienza e competitività. Siamo molto felici di presentarci in veste di formatori alla Bmt Napoli 2026, perché crediamo che il valore dell’innovazione non risieda nella tecnologia in sé, ma nel modo in cui viene utilizzata per potenziare le competenze e le capacità delle persone che operano nel settore. In questo percorso, intelligenza artificiale e automazione rappresentano un supporto concreto per affrontare il cambiamento in modo consapevole e strategico».